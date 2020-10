पश्चिम रेलवे दिवाली-दशहरा के लिए इन रूट्स पर चलाएगा 24 स्पेशल ट्रेनें, आज से शुरू बुकिंग

इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने कहा कि दशहरा और दिवाली के मद्देनजर यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 जोड़ी यानी 24 स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाई जाएंगी. जो 156 फेरे लगाएंगी.

पश्चिम रेलवे (WR) ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि इन 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में से 5 जोड़ी ब्रांदा टर्मिनस से, दो-दो जोड़ी इंदौर और उधना से चलेंगी. जबकि एक-एक जोड़ी ओखा, पोरबंदर और गांधीधाम स्टेशनों से चलेंगी. रेलवे के मुताबिक ये सभी गाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी.

17 से 22 अक्टूबर के बीच शुरू होगी बुकिंग

रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन सभी स्पेशल ट्रेनों का विशेष किराया होगा. ये रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी और इनके लिए बुकिंग 17 से 22 अक्टूबर के बीच होगी. वहीं, यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा.

