Indian Railways: वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने फिर शुरू की वंदेभारत एक्सप्रेस

देश धीरे-धीरे कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव से उबर रहा है, भारतीय रेलवे (Indian Railways) रद्द की गई ट्रेनों को बहाल करने के लिए कदम उठा रहा है. कई स्पेशल (Special Trains) और एक्सप्रेस ट्रेनों (Express Trains) का परिचालन धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहा है. इसी बीच श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि वह 21 जुलाई से वैष्णो देवी कटरा ट्रेन (vaishno devi katra) सेवा को फिर से शुरू कर दी है.

नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा (New Delhi- Shri Vaishnodevi Katra) के बीच दोनों दिशाओं में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express) 21 जुलाई से अगली सूचना तक वापस पटरी पर आ जाएगी. बता दें कि वंदे भारत एक हाई-स्पीड ट्रेन है, ट्रेन में 16 यात्री कारें हैं, जिसमें प्रभावशाली 1,128 यात्रियों के बैठने की क्षमता है. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई के पास पेरंबूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत बनाई गई थी.

