Indian Railways: तत्काल टिकट कैंसल कराने पर भी मिलता है रिफंड, जान लीजिए नियम

Refund is available on tatkal ticket in railways: संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुछ स्थितियों में तत्काल टिकट पर भी रेल यात्रियों को रिफंड दिया जाता है. आइए जानते हैं तत्काल से लेकर नॉर्मल टिकट पर कब मिलता है रिफंड.

Rules for Refund on Tatkal Train Ticket