Puja Special Trains: त्योहारों के मौके पर रेलवे चलाएगा पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही यात्रियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलती है. ऐसे समय में लोगों को अपने घर पहुंचने में दिक्कतें न हों, इसके लिए भारतीय रेलवे हर साल की तरह इस बार भी तैयारियों में जुट गया है. दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्वों के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती है. लंबी प्रतीक्षा सूची और टिकटों की मारामारी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है.

त्योहारों पर घर की ओर बढ़े हर कदम,

स्पेशल ट्रेनों संग सफर बनेगा सुगम।#PujaSpecialTrains pic.twitter.com/ZyRLO5medn — Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 18, 2025

रेलवे की ओर से कहा गया है कि त्योहारों के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की तादाद सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर करने में सुविधा मिलेगी. इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को सीट रिजर्वेशन का भी बेहतर मौका मिलेगा.

यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने यह भी साफ किया है कि इन पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन निश्चित तारीखों और तय मार्गों पर किया जाएगा. इनकी जानकारी रेलवे की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबरों पर उपलब्ध होगी. वहीं, टिकटों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट से की जा सकती है. इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी यात्री आसानी से अपनी सीट बुक कर सकेंगे. ट्रेन के समय, ठहराव और कोचों की संख्या से संबंधित विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक साइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर उपलब्ध है.

