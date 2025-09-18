scorecardresearch
 

Feedback

Puja Special Trains: त्योहारों के मौके पर रेलवे चलाएगा पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

हर साल त्योहारों पर लाखों लोग अपने घर जाने के लिए ट्रेनों का रुख करते हैं, लेकिन सीमित ट्रेनों और टिकटों की भारी मांग के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में भारतीय रेलवे हमेशा की तरह इस बार भी यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार है.

Advertisement
X
त्योहारों पर अब सफर होगा आसान
त्योहारों पर अब सफर होगा आसान

त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही यात्रियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलती है. ऐसे समय में लोगों को अपने घर पहुंचने में दिक्कतें न हों, इसके लिए भारतीय रेलवे हर साल की तरह इस बार भी तैयारियों में जुट गया है. दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्वों के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती है. लंबी प्रतीक्षा सूची और टिकटों की मारामारी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है.

रेलवे की ओर से कहा गया है कि त्योहारों के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की तादाद सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर करने में सुविधा मिलेगी. इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को सीट रिजर्वेशन का भी बेहतर मौका मिलेगा.

यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने यह भी साफ किया है कि इन पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन निश्चित तारीखों और तय मार्गों पर किया जाएगा. इनकी जानकारी रेलवे की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबरों पर उपलब्ध होगी. वहीं, टिकटों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट से की जा सकती है. इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी यात्री आसानी से अपनी सीट बुक कर सकेंगे. ट्रेन के समय, ठहराव और कोचों की संख्या से संबंधित विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक साइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर उपलब्ध है.

---- समाप्त ----
Live TV

सम्बंधित ख़बरें

parking tender online process
Parking का ठेका कैसे लें? जानें इसके टेंडर का Process 
Bharat Gaurav Express Train
चार ज्योर्तिलिंग के दर्शन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार... रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेन, जानें डिटेल 
Railway Station Name Change
इस रेलवे स्टेशन का बदल गया नाम, अब कहलाएगा 'अहिल्यानगर' 
Indian_Railway_Rule
1 अक्टूबर से बदलेगा टिकट बुकिंग का नियम 
Train Ticket New Booking Rule
अब आरक्षित रेल टिकट के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी, 1 अक्टूबर से नियम लागू  
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement