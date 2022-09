Vande Bharat Train: नई वंदे भारत ट्रेन की धांसू स्पीड, सिर्फ 52 सेकेंड में 100Kmpl की रफ्तार, देखें वीडियो

नई वंदे भारत ट्रेन ने ट्रायल रन के दौरान स्पीड के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन ट्रायल रन के दौरान इतनी रफ्तार से दौड़ी कि लोग देख कर हैरान रह गए. हाई स्पीड से चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन ने सिर्फ 52 सेकेंड में शून्य से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तय की है.

देश में अभी दो वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं. भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी. इसके बाद नई दिल्ली से कटरा के बीच भी एक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी. अब तीसरी वंदे भारत ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद रूट पर चलाई जाएगी.

Indian Railways will be introducing the new avatar of high speed train #VandeBharat namely Vande Bharat 2.



It will be equipped with more advancements and improved features like 0 to 100 Kmpl speed in just 52 second, maximum speed up to 180 Kmph.@RailMinIndia pic.twitter.com/YD8wwcM7bU