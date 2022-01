Indian Railway: नहीं लगी वैक्सीन की दोनों डोज तो ट्रेन में नहीं कर सकेंगे सफर, यहां आज से रेलवे के नए नियम लागू

Corona Vaccination Double Dose for Train, IRCTC, Indian Railways: कोरोना वायरस (Coronavirus India Update) एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है. देशभर में पिछले चंद दिनों में ही कुछ हजार से बढ़कर पौने दो लाख से अधिक नए मामले सामने आने लगे हैं, जिसके बाद से डर बढ़ने लग गया है. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी नई पाबंदियों (Covid-19 Latest Guidelines) को लागू करने लगी हैं. किसी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो कहीं अन्य प्रकार की पाबंदियों को लागू किया जा रहा. इसी तरह अब चेन्नई में उन्हीं लोगों को ट्रेन का सफर करने की अनुमति होगी, जिन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज (Coronavirus Vaccine Double Dose) लग चुकी होंगी.

तमिलनाडु सरकार के गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गईं गाइडलाइंस के बाद रेलवे के चेन्नई मंडल ने चेन्नई क्षेत्र के लिए यह नियम लागू किया है. नए नियम आज (सोमवार) से लागू हो गए हैं. सदर्न रेलवे (Southern Railway) ने रेल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए कहा, ''कोविड-19 के बढ़ मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते तमिलनाडु सरकार ने छह जनवरी से कई पाबंदियों को लागू किया है. इसके तहत सबअर्बन ट्रेन सेवाओं में सिर्फ 50 फीसदी यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी.

