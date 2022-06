India-Bangladesh Rail Connectivity: भारत-बांग्लादेश के बीच दौड़ेगी ये नई ट्रेन, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

Indian Railway: एक लंबे समय से अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय रेल मिताली एक्सप्रेस, जो न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन (एनजेपी) से बांग्लादेश की ओर रवाना होगी,उसकी शुरुआत आज, 01 जून यानी बुधवार से हो गई है.

ट्रेन के सुचारू होने से यात्रियों में काफी ज्यादा उत्सुकता और खुशी देखने को मिली है. बता दें कि एनजेपी से यह ट्रेन प्रति सप्ताह रविवार और बुधवार को और ढाका से सोमवार और गुरुवार को चलेगी.

Delhi | Railways Minister Ashwini Vaishnaw and Bangladesh's Railway Minister Mohammad Nurul Islam Sujon flagged off "Mitali Express" between New Jalpaiguri (India) and Dhaka (Bangladesh) via video conferencing. pic.twitter.com/2sABqHMGsc