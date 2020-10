88 साल की हुई भारतीय वायुसेना, जानें-8 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है एयरफोर्स डे

भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मनाएगी. गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी. इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है. 1932 में स्थापित होने वाली भारतीय वायुसेना अब तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में अपना लोहा मनवा चुकी है.

भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर, 1932 को हुआ था. 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होने के कारण ही हर साल इसी दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है. इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल, 1933 को भरी थी. भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना की एक इकाई के तौर पर हुई थी. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया था. लेकिन स्वतंत्रता मिलने के तीन साल बाद 1950 में इसे हटा दिया गया था, तब से इसे भारतीय वायुसेना के नाम से ही जाना जाता है.

#AFDay2020

A momentous journey of Eighty Eight Years. Indian Air Force is ever ready to INNOVATE , INTEGRATE & INTIMIDATE.



Promo video of IAF on the occasion of 88th Anniversary.



Jai Hind! pic.twitter.com/8hFIzCqpdb