Indian Air Force Day 2021: एयरफोर्स डे पर वायुवीरों का शौर्य, हिंडन एयरबेस पर लड़ाकू विमानों ने दिखाया आसमान में दम

भारतीय वायुसेना आज शुक्रवार को अपना 89वां स्थापना दिवस (Indian Air Force Day 2021) मना रही है. देश को गौरवान्वित करने वाले इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है.

फिलहाल हिंडन एयरबेस पर भारती जेट्स और हेलिकॉप्टर्स अपना दमखम दिखा रहे हैं. इससे पहले आज वहां वायुसेना के जवानों ने हैरतअंगेज करतबों के जरिए अपना शौर्य दिखाया. हिंडन एयरबेस पर पैराट्रूपर्स ने हैरतअंगेज करतब दिखाए. बता दें कि आजादी के 75वें साल के मौके पर इस साल एयर फोर्स डे परेड में 75 जेट्स हिस्सा ले रहे हैं.

#WATCH Indian Air Force's air display at the Hindon airbase on its 89th anniversary pic.twitter.com/5xj7Ntg8bd