Today News Live Updates: संसद में संविधान दिवस, सुप्रीम कोर्ट में SIR केस और दिल्ली में हवा पर अलर्ट...जानिए आज का हर अपडेट

aajtak.in | नई दिल्ली | 26 नवंबर 2025, 9:01 AM IST

live news updates live news updates

देश-दुनिया से जुड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं. आज संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस पर प्रिएंबल का वाचन करेंगी. PM नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और नौ भाषाओं में संविधान का अनुवाद जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े केरल, बिहार, तमिलनाडु और बंगाल के मामलों पर सुनवाई होगी. साथ ही POSH एक्ट को राजनीतिक दलों पर लागू करने और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण से जुड़ी अहम याचिकाओं पर भी चर्चा होगी. दिल्ली में बिगड़ती हवा पर PMO ने प्रदूषणकारी गाड़ियों पर शिकंजा कसने और EV इकोसिस्टम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. चीन में भारतीय महिला की डिटेंशन पर सियासी हंगामा बढ़ रहा है, जबकि बिहार में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने के आदेश ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. पश्चिम बंगाल में TMC और EC के बीच SIR को लेकर तकरार और तेज हो गई है.

9:01 AM (17 मिनट पहले)

महिलाओं की हत्या पर UN की चौंकाने वाली रिपोर्ट

Posted by :- Udit Narayan

संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनियाभर में हर दस मिनट में एक महिला या लड़की अपने साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या का शिकार होती है. यह आंकड़ा प्रतिदिन औसतन 137 हत्याओं के बराबर बैठता है. यूएनओडीसी और यूएन विमेन की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्ष 83,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या हुई, जिनमें से 60% (50,000 मामले) उनके करीबी साथी या परिवार के सदस्यों के हाथों हुईं. इसके उलट पुरुषों की हत्याओं में सिर्फ 11% मामलों में साथी या परिवार जिम्मेदार थे.

8:45 AM (34 मिनट पहले)

लखीमपुर खीरी सड़क हादसे में 5 की मौत, CM ने लिया संज्ञान

Posted by :- Udit Narayan

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ढखेरवा–गिरिजापुर हाईवे पर एक कार नहर में गिर गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल व्यक्ति के उपचार के लिए उचित चिकित्सकीय व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं.

8:26 AM (53 मिनट पहले)

Today News Updates: बिहार जीत के बाद नड्डा के घर डिनर पार्टी

Posted by :- Udit Narayan

बिहार में चुनावी जीत के बाद एनडीए गदगद है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में मिली जीत के बाद चुनाव प्रबंधन जुटे अलग-अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं को अपने घर पर डिनर पर आमंत्रित किया है. बिहार में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटों पर जीत दर्ज की है. 

8:20 AM (59 मिनट पहले)

Today News Updates: ट्रंप ने की काश पटेल की तारीफ

Posted by :- Udit Narayan

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल की तारीफ की है. दरअसल, जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे काश पटेल को FBI डायरेक्टर के पद से हटाने की योजना बना रहे हैं. इस पर उन्होंने ना सिर्फ बचाव किया, बल्कि तारीफ करते हुए कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं. मेरी राय में वे शानदार काम कर रहे हैं.

8:18 AM (एक घंटा पहले)

Today News Updates: दिल्ली में आज AQI 339

Posted by :- Udit Narayan

दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. आज सुबह 7 बजे तक दिल्ली का AQI 339 तक पहुंचा. ये बहुत खराब कैटेगरी में माना जाता है.

8:16 AM (एक घंटा पहले)

भोपाल में अचानक PHQ पहुंचे मोहन यादव

Posted by :- Udit Narayan

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देर शाम अचानक भोपाल में स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे और राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सख्त देखे गए. सीएम ने रायसेन जिले में नाबालिग से रेप पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक ली. सीएम ने रायसेन के मामले में गिरफ्तारी ना होने पर नाराजगी जाहिर की. मंडीदीप में सोमवार को चक्का जाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई पर भी नाराज देखे गए. भोपाल में लगातार आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से जबाव तलब किया.

8:13 AM (एक घंटा पहले)

Today News Updates: पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर तकरार तेज

Posted by :- Udit Narayan

SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में TMC और चुनाव आयोग के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. पार्टी ने EC पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है.

8:13 AM (एक घंटा पहले)

Today News Updates: बिहार में राबड़ी देवी को आवास खाली करने का आदेश

Posted by :- Udit Narayan

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना में 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने के आदेश मिले हैं, जिसके बाद राज्य में सियासी टकराव तेज हो गया है.

8:12 AM (एक घंटा पहले)

Today News Updates: चीन में भारतीय महिला की डिटेंशन पर सियासी हंगामा

Posted by :- Udit Narayan

चीन में एक भारतीय महिला को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. विपक्ष सरकार से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने की मांग कर रहा है.

8:12 AM (एक घंटा पहले)

Today News Updates: दिल्ली की हवा ‘सीवियर’ के करीब, PMO ने दिए सख्त निर्देश

Posted by :- Udit Narayan

राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और AQI 'सीवियर' कैटेगरी के नजदीक पहुंच गया है. PMO ने प्रदूषणकारी वाहनों पर शिकंजा कसने और EV इकोसिस्टम को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

8:11 AM (एक घंटा पहले)

Today News Updates: सुप्रीम कोर्ट में आज SIR से जुड़े मामलों पर अहम सुनवाई

Posted by :- Udit Narayan

सुप्रीम कोर्ट आज SIR से जुड़े केरल, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मामलों की सुनवाई करेगा. चुनावी विवादों और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर कई पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे.

8:10 AM (एक घंटा पहले)

Today News Updates: संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम आज

Posted by :- Udit Narayan

आज संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रीएंबल का वाचन करेंगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान संविधान का नौ भाषाओं में अनुवाद जारी किया जाएगा.

