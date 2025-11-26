Today News Live Updates: संसद में संविधान दिवस, सुप्रीम कोर्ट में SIR केस और दिल्ली में हवा पर अलर्ट...जानिए आज का हर अपडेट

देश–दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं. आज संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रीएंबल का वाचन करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और संविधान का नौ भाषाओं में अनुवाद जारी किया जाएगा.
देश-दुनिया से जुड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं. आज संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस पर प्रिएंबल का वाचन करेंगी. PM नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और नौ भाषाओं में संविधान का अनुवाद जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े केरल, बिहार, तमिलनाडु और बंगाल के मामलों पर सुनवाई होगी. साथ ही POSH एक्ट को राजनीतिक दलों पर लागू करने और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण से जुड़ी अहम याचिकाओं पर भी चर्चा होगी. दिल्ली में बिगड़ती हवा पर PMO ने प्रदूषणकारी गाड़ियों पर शिकंजा कसने और EV इकोसिस्टम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. चीन में भारतीय महिला की डिटेंशन पर सियासी हंगामा बढ़ रहा है, जबकि बिहार में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने के आदेश ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. पश्चिम बंगाल में TMC और EC के बीच SIR को लेकर तकरार और तेज हो गई है.
संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनियाभर में हर दस मिनट में एक महिला या लड़की अपने साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या का शिकार होती है. यह आंकड़ा प्रतिदिन औसतन 137 हत्याओं के बराबर बैठता है. यूएनओडीसी और यूएन विमेन की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्ष 83,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या हुई, जिनमें से 60% (50,000 मामले) उनके करीबी साथी या परिवार के सदस्यों के हाथों हुईं. इसके उलट पुरुषों की हत्याओं में सिर्फ 11% मामलों में साथी या परिवार जिम्मेदार थे.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ढखेरवा–गिरिजापुर हाईवे पर एक कार नहर में गिर गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल व्यक्ति के उपचार के लिए उचित चिकित्सकीय व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं.
बिहार में चुनावी जीत के बाद एनडीए गदगद है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में मिली जीत के बाद चुनाव प्रबंधन जुटे अलग-अलग राज्यों के कार्यकर्ताओं को अपने घर पर डिनर पर आमंत्रित किया है. बिहार में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटों पर जीत दर्ज की है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल की तारीफ की है. दरअसल, जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे काश पटेल को FBI डायरेक्टर के पद से हटाने की योजना बना रहे हैं. इस पर उन्होंने ना सिर्फ बचाव किया, बल्कि तारीफ करते हुए कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं. मेरी राय में वे शानदार काम कर रहे हैं.
दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. आज सुबह 7 बजे तक दिल्ली का AQI 339 तक पहुंचा. ये बहुत खराब कैटेगरी में माना जाता है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देर शाम अचानक भोपाल में स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे और राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सख्त देखे गए. सीएम ने रायसेन जिले में नाबालिग से रेप पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक ली. सीएम ने रायसेन के मामले में गिरफ्तारी ना होने पर नाराजगी जाहिर की. मंडीदीप में सोमवार को चक्का जाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई पर भी नाराज देखे गए. भोपाल में लगातार आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से जबाव तलब किया.
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में TMC और चुनाव आयोग के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. पार्टी ने EC पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है.
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना में 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने के आदेश मिले हैं, जिसके बाद राज्य में सियासी टकराव तेज हो गया है.
चीन में एक भारतीय महिला को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. विपक्ष सरकार से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने की मांग कर रहा है.
राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और AQI 'सीवियर' कैटेगरी के नजदीक पहुंच गया है. PMO ने प्रदूषणकारी वाहनों पर शिकंजा कसने और EV इकोसिस्टम को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट आज SIR से जुड़े केरल, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मामलों की सुनवाई करेगा. चुनावी विवादों और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर कई पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे.
आज संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रीएंबल का वाचन करेंगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान संविधान का नौ भाषाओं में अनुवाद जारी किया जाएगा.