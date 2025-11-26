Today News Live Updates: संसद में संविधान दिवस, सुप्रीम कोर्ट में SIR केस और दिल्ली में हवा पर अलर्ट...जानिए आज का हर अपडेट

देश–दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं. आज संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रीएंबल का वाचन करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और संविधान का नौ भाषाओं में अनुवाद जारी किया जाएगा.

देश-दुनिया से जुड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं. आज संसद के पुराने सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस पर प्रिएंबल का वाचन करेंगी. PM नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और नौ भाषाओं में संविधान का अनुवाद जारी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े केरल, बिहार, तमिलनाडु और बंगाल के मामलों पर सुनवाई होगी. साथ ही POSH एक्ट को राजनीतिक दलों पर लागू करने और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण से जुड़ी अहम याचिकाओं पर भी चर्चा होगी. दिल्ली में बिगड़ती हवा पर PMO ने प्रदूषणकारी गाड़ियों पर शिकंजा कसने और EV इकोसिस्टम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. चीन में भारतीय महिला की डिटेंशन पर सियासी हंगामा बढ़ रहा है, जबकि बिहार में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने के आदेश ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. पश्चिम बंगाल में TMC और EC के बीच SIR को लेकर तकरार और तेज हो गई है.