Independence Day 2022 Live Streaming: लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन, यहां देखें लाइव

Independence Day 2022 Live Streaming, 15 August: देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे. जानकारी के मुताबिक, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लगभग सात हज़ार मेहमान शिरकत करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे.इस साल 15 अगस्त को होने वाला समारोह इसलिए भी खास है, क्योंकि यह भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है. केंद्र सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘हर घर तिरंगा’ समेत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं.

अगर आप भी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम और पीएम मोदी का भाषण (Modi Speech) लाइव देखना और सुनना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे (How to watch Independance Day Celebration) और कहां (where to watch 15 August Programme) देख सकते हैं.

लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त का जश्न राष्ट्रीय टीवी चैनल दूरदर्शन पर होगा. इसे आजतक के यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है. इसके अलावा, आजतक के Live TV पर भी बजट प्रोग्राम देख सकते हैं. वहीं, आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर तमाम सेक्टरों की बजट से संबंधित अलग-अलग खबरें पढ़ी भी जा सकती हैं.

स्वतंत्रता दिवस उत्सव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. लाल किले के आस-पास 10,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

> आजतक का लाइव टीवी देखने के लिए यहां क्लिक करें.

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एतिहासिक लाल किले की हिफाजत के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. इस सुरक्षा घेर के लिए एनएसजी स्नाइपर्स, स्वाट कमांडो, स्वान दस्ते और ऊंची इमारतों पर अचूक निशाना लगाने वालों की तैनाती शामिल है.