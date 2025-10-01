मेरे घर के बाहर कुत्ते को शौच... बुजुर्ग महिला ने टोका तो कांस्टेबल ने पत्नी के साथ डंडों से पीटा, VIDEO

तेलंगाना में हैदराबाद के मदन्नापेट में एक बुजुर्ग महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि मामूली विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट करने वाला एक पुलिस कांस्टेबल और उसका परिवार है.

पीड़िता ने कांस्टेबल को ये कहकर टोका था कि तुम मेरे घर के बाहर क्यों अपने कुत्ते को शौच कराते हो? इससे नाराज होकर कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और बहन को बुला लिया, जिन्होंने बहस के बाद बुज़ुर्ग महिला पर हमला कर दिया. खबरों के अनुसार, पीड़िता को उसकी उम्र की परवाह किए बिना घूंसे और लाठियों से बुरी तरह से पीटा गया.

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है जिसमें कांस्टेबल कुत्ते को पट्टे से पकड़े हुए है जबकि उनकी पत्नी और बहन मिलकर बुजुर्ग महिला की पिटाई कर रहे हैं. वे महिला को डंडों से पीट रही हैं और वहां से बाइक - ऑटो से गुजर रहे राहगीर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं. कोई भी महिला की मदद नहीं कर रहा.

पीड़ित महिला ने मदन्नापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, कांस्टेबल की पहचान चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के चंद्रकांत के रूप में हुई है. उसकी बहन और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और वे हिरासत में हैं. आगे की जांच जारी है.

