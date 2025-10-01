scorecardresearch
 

मेरे घर के बाहर कुत्ते को शौच... बुजुर्ग महिला ने टोका तो कांस्टेबल ने पत्नी के साथ डंडों से पीटा, VIDEO

हैदराबाद के मदन्नापेट में मामूली विवाद पर पुलिस कांस्टेबल चंद्रकांत, उसकी पत्नी और बहन ने एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी. महिला ने घर के बाहर कुत्ते को शौच कराने से रोका था. घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कांस्टेबल की पत्नी और बहन को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस कांस्टेबल ने पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला को डंडो से पीटा (Photo: ITG)
तेलंगाना में हैदराबाद के मदन्नापेट में एक बुजुर्ग महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि मामूली विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट करने वाला एक पुलिस कांस्टेबल और उसका परिवार है.

पीड़िता ने कांस्टेबल को ये कहकर टोका था कि तुम मेरे घर के बाहर क्यों अपने कुत्ते को शौच कराते हो? इससे नाराज होकर कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और बहन को बुला लिया, जिन्होंने बहस के बाद बुज़ुर्ग महिला पर हमला कर दिया. खबरों के अनुसार, पीड़िता को उसकी उम्र की परवाह किए बिना घूंसे और लाठियों से बुरी तरह से पीटा गया. 

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है जिसमें कांस्टेबल कुत्ते  को पट्टे से पकड़े हुए है जबकि उनकी पत्नी और बहन मिलकर बुजुर्ग महिला की पिटाई कर रहे हैं. वे महिला को डंडों से पीट रही हैं और वहां से बाइक - ऑटो से गुजर रहे राहगीर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं. कोई भी महिला की मदद नहीं कर रहा.

पीड़ित महिला ने मदन्नापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, कांस्टेबल की पहचान चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के चंद्रकांत के रूप में हुई है. उसकी बहन और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और वे हिरासत में हैं. आगे की जांच जारी है.

