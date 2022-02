Hijab विवाद पर HC से 3 मार्च के बाद सुनवाई की गुजारिश, कहा- चुनाव की वजह से राजनीति हो रही

Hijab Row Updates: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी. इससे पहले हिजाब के समर्थन में याचिका दायर करने वाली छह मुस्लिम छात्राओं की तरफ से आज सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर भी दलीलें रखेंगे. तनवीर सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत के बाद दलीलें देंगे.

तनवीर अहमद की तरफ से बताया गया है कि हिजाब के समर्थन में खड़ीं छात्राओं ने नई याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए मामला राजनीतिक हो गया है, जिसकी वजह से छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है.

कहा गया है कि स्कूल का मौजूदा सेशन तीन मार्च को खत्म हो रहा है. हिजाब विवाद से जुड़े केस की सुनवाई को 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए. आगे कहा गया है कि तबतक छात्राओं का हिजाब पहनकर आने की छूट दी जाए. फिर नए स्कूली सेशन के लिए स्कूल प्रशासन अलग नियम बना ले.

सोमवार को भी इस याचिका का कर्नाटक हाईकोर्ट में जिक्र हुआ था. लेकिन जजों ने इसपर अलग से बहस से इनकार किया था क्योंकि मामले की सुनवाई जारी है.

छात्राओं ने मांगी थी यूनिफॉर्म वाले रंग के हिजाब पहनने की इजाजत

हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिजाब पहनने के पक्ष में याचिका दायर करने वाली छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म वाले रंग के हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए. एडवोकेट कामत की तरफ से आगे कहा गया था कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है. इसके उपयोग को प्रतिबंधित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है.

हिजाब विवाद के बीच 10वीं तक के स्कूल मंगलवार को फिर खुले. उडुपी में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल जाती दिखीं.

