'आजतक हेल्थ समिट' 29 सितंबर को... जेपी नड्डा, स्वामी रामदेव समेत ये हस्तियां लेंगी हिस्सा

29 सितंबर, विश्व हृदय दिवस के अवसर पर, आजतक लेकर आ रहा है हेल्थ समिट 2025 - एक प्रभावशाली मंच जो भारत में बढ़ती साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा.

डायबिटीज़ से जूझते 100 मिलियन से अधिक लोग, मोटापा, फैटी लीवर, मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के बढ़ते मामले और पोषण से जुड़े मिथक, ये तथ्य साफ बताते हैं कि भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है.



आजतक हेल्थ समिट 2025 के मंच पर होंगे नीति-निर्माता, चिकित्सा विशेषज्ञ, न्यूट्रिशनिस्ट, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी, जो मिलकर इन चुनौतियों पर गहन चर्चा करेंगे. जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ, एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों और सामूहिक ज़िम्मेदारी पर भी रोशनी डाली जाएगी.

यहां देखें आजतक हेल्थ समिट 2025 का पूरा शेड्यूल:



11:00 से 11:45 तक: सबका साथ, सबका स्वास्थ्य

स्पीकर: जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी

11:45 से 12:30 तक: योग भगाए रोग

स्पीकर: स्वामी रामदेव, योग गुरु

12:30 से 13:15 तक: दिल है कि जानता नहीं!

स्पीकर: डॉ. अशोक सेठ, चेयरमैन, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट

डॉ. राकेश यादव, प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी, एम्स, दिल्ली

डॉ. मनोज कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर, कार्डियेक साइंसेज, मैक्स हेल्थकेयर

13:15 से 14:00 तक: स्वस्थ बचपन, निरोग जीवन

स्पीकर: डॉ. नीलम मोहन, सीनियर डायरेक्टर, पीडिएट्रिक विभाग, मेदांता- द मेडिसिटी

डॉ. रवि मलिक, पीडिएट्रीशियन एवं सीएमडी मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल

डॉ. (प्रो.) अरविंद बग्गा, एचओडी, डिवीजन ऑफ पीडिएट्रिक, एम्स, दिल्ली

14:00 से 14:45 तक: लंच

14:45 से 15:15 तक

स्पीकर: प्रो. (डॉ.) मंजूषा राजगोपाल, एचओडी, शालाक्य तंत्र, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद

डॉ. प्रताप चौहान, डायरेक्टर, जीवा आयुर्वेद

15:15 से 15:45 तक

स्पीकर: डॉ. राहिल चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, आई7 हॉस्पिटल

डॉ. समीर सूद, को-फाउंडर एवं डायरेक्टर, शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स

डॉ. राधिका टंडन, प्रोफेसर एवं एचओडी, ऑप्थैलमोलॉजी, एम्स

15:45 से 16:15 तक: दो पल के जीवन से, एक उम्र चुरानी है

स्पीकर: प्रो. (डॉ.) एसके सरीन, डायरेक्टर, इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एवं बायलरी साइंस

डॉ. शशांक आर जोशी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एवं डायबिटॉलजिस्ट

16:15 से 17:00 तक: फिट है तो हिट है!

स्पीकर: पूजा मखीजा, सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट

डॉ. शिखा शर्मा, सेलिब्रिटी डायटीशियन

सांची नायक, सेलिब्रिटी न्यूट्रीशनिस्ट

इरा त्रिवेदी, ऑथर एव फाउंडर, योग लव

17:00 से 17:30 तक: सर जो तेरा चकराए

स्पीकर: डॉ. समीर पारिख, प्रख्यात साइकेट्रिस्ट

डॉ. संदीप वोहरा, प्रख्यात न्यूरो-साइकैट्रिस्ट

17:30 से 18:00 तक: आयुष्मान भारत की बुलंद तस्वीर

स्पीकर: अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

18:00 से 19:00 तक: हेल्थ इज़ वेल्थ

स्पीकर: ब्रजेश पाठक, उप-मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

पंकज कुमार सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिल्ली

धन सिंह रावत, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड

विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, मध्य प्रदेश

---- समाप्त ----