आज से 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत, गृह मंत्री अमित शाह ने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज

भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. आजादी के इस अमृत महोत्सव में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है. आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार 'हर घर तिरंगा' कैंपेन चला रही है. यह अभियान 13 अगस्त यानी आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र ने देशवासियों से अपील की है कि सभी देशवासी अपने घरों पर आजादी के इस अमृत महोत्सव पर तिरंगा फहराएं. आज से लोग अपने-अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराएंगे.

देश में आज से 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत हो गई है. आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ मिलकर अपने आवास पर तिरंगा फहराया. अमित शाह ने 12 अगस्त को ही इसकी सूचना दे दी थी कि वो शनिवार की सुबह अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे.

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah and his wife Sonal Shah hoist the tricolour at their residence as the #HarGharTiranga campaign begins today. pic.twitter.com/nvxJTgK7nC — ANI (@ANI) August 13, 2022

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा गुवाहाटी में हर हर तिरंगा अभियान के तहत प्रभात फेरी में शामिल हुए. इस दौरान सीएम हिमंत ने असम की जनता से अपील की सभी लोग अपने-अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं.

#WATCH | Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma participates in a tricolour Prabhat Pheri in Guwahati, as a part of the #HarGharTiranga campaign. pic.twitter.com/yQUV1W6kzz — ANI (@ANI) August 13, 2022

अभियान के तहत, आज उत्तराखंड में इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों ने आज सुबह 14 हजार फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है.



लद्दाख में भी इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों ने 18,400 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है. आईटीबीपी की ओर से इसको लेकर वीडियो भी जारी किया है.

उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान और श्रद्धालुओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराए.

#WATCH | Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans and pilgrims, with the local population, participate in #HarGharTiranga campaign at Badrinath in Uttarakhand. pic.twitter.com/8Uq0Pjervq — ANI (@ANI) August 13, 2022

अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा लगाने की अपील की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस अवसर पर लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है. आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है. आप भी गर्व से अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लगायें."

सीएम योगी ने किया वीडियो जारी



हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो जारी कर कहा कि हमारी आन-बान-शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रध्वज देश के शौर्य, शांति और बलिदान का प्रतीक भी है. इस दौरान योगी ने लोगों से इस अमृत महोत्सव में भागीदार बनने की अपील की है.

पीएम मोदी ने की थी अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 91वें एपिसोड में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की थी. उन्होंने कहा था अपने राष्ट्र नायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान के तरत घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराएं. इसके साथ ही पीएम मोदी ने 2 से 15 अगस्त के बीच अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील भी की थी.

इंडिया पोस्ट दे रहा फ्री डिलीवरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की शुरुआत करने के बाद, सभी डाकघर तिरंगे की बिक्री कर रहे हैं. 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है. भारतीय डाक सेवा ने इस कैंपेन के तहत ऑनलाइन झंडे खरीदने पर फ्री डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की है.