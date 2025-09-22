Navratri Wishes 2025: देवी मां की भक्ति से भरपूर इन मैसेज से दीजिए नवरात्र की शुभकामनाएं

शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे. देवी मां की भक्ति और आशीर्वाद से जुड़ा यह पावन पर्व नौ दिनों तक सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और श्रद्धा का संदेश देता है. इस खास अवसर पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश भेजकर नवरात्र की खुशियों को खास बना सकते हैं.

- देवी मां के कदम आपके घर आएं,

आप खुशी से नहाएं

परेशानियां आपसे आंखें चुराएं

नवरात्र 2025 की शुभकामनाएं



- सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते

शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!



- शेर में सवार होकर, खुशियों का वरदान देकर,

हर घर में विराजी मां अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां

Happy Navratri 2025



- लक्ष्मी का हाथ हो,सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो, मां दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो

शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं!



- ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते

Happy Navratri 2025



- मां के चरणों में रखी है आस्था,

अंधेरों में दिखाएगी मां रास्ता!

शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं



