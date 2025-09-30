Durga Ashtami Wishes 2025: 'दुर्गा अष्टमी में आपको मिलें खुशियां हजार', नवरात्र के आठवें दिन शेयर करें ये मैसेज

- सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते
दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
- जो करे मां दुर्गा का सच्चे मन से ध्यान,
रक्षा करती मां उसकी, पाता वो सम्मान
महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
-मां दुर्गा का आशीर्वाद जब रहे हर पल साथ,
दूर होता अंधकार सब, रहता उजाला पास
Happy Durga Ashtami 2025!
- मां तेरे चरणों में है हर दुख का समाधान है,
कोई दुख उसे नहीं हरा सकता, जिसे मां का वरदान है.
आपको और आपके परिजनों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!
- मां गौरी का साथ हो, गणेश जी का निवास हो
मां दुर्गा के आशीर्वाद से सदा जीवन में प्रकाश हो.
Happy Durga Ashtami 2025!
- जो करें मां दुर्गा का मनन, कटे जीवन से सब कलेश
युग-युग में साधु मुनि देते हैं, दुनिया को यही संदेश.
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं
- मां की शक्ति का वास हो,
हर संकट का नाश हो
हर घर में सुख-शांति आए
मां जब दिल के पास हो
जय माता दी
Happy Durga Ashtami 2025!