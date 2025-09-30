scorecardresearch
 

Feedback

Durga Ashtami Wishes 2025: 'दुर्गा अष्टमी में आपको मिलें खुशियां हजार', नवरात्र के आठवें दिन शेयर करें ये मैसेज

Durga Ashtami Wishes in Hindi: शारदीय नवरात्र में आज अष्टमी तिथि है. आज के दिन दुर्गा मां के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है. मां के हर भक्त के लिए आज का दिन खास होता है. इस मौके पर आप अपने दोस्तों-रिश्तेदारों और मां के भक्तों को स्पेशल मैसेज भेजकर दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Advertisement
X
दुर्गा अष्टमी पर भेजिए अपनों को शुभकामनाएं (Photo: Pixabay)
दुर्गा अष्टमी पर भेजिए अपनों को शुभकामनाएं (Photo: Pixabay)

- सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते
दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

- जो करे मां दुर्गा का सच्चे मन से ध्यान, 
रक्षा करती मां उसकी, पाता वो सम्मान
महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

सम्बंधित ख़बरें

shardiya navratri 2025
सुबह इतने बजे शुरू हो जाएगा अष्टमी के कन्या पूजन का मुहूर्त, नोट करें टाइमिंग 
Navratri Story Hanuman Ji
आठ सिद्धियां क्या-क्या हैं? सीता जी ने हनुमान जी को क्या वरदान दिया था 
shardiya navratri 2025
शारदीय नवरात्र का आठवां दिन आज, जानें कैसे होगी मां महागौरी की पूजा 
नवरात्र के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा, जानें पूजन विधि, भोग और मंत्र 
shardiya navratri 2025 mahashtami kanya pujan muhurat
नवरात्र की महाअष्टमी आज, कन्या पूजन के लिए मिलेगा ये मुहूर्त 

 

-मां दुर्गा का आशीर्वाद जब रहे हर पल साथ,
दूर होता अंधकार सब, रहता उजाला पास
Happy Durga Ashtami 2025!  

 

- मां तेरे चरणों में है हर दुख का समाधान है,
कोई दुख उसे नहीं हरा सकता, जिसे मां का वरदान है.
आपको और आपके परिजनों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!
 

- मां गौरी का साथ हो, गणेश जी का निवास हो
मां दुर्गा के आशीर्वाद से सदा जीवन में प्रकाश हो.
Happy Durga Ashtami 2025!  

 

- जो करें मां दुर्गा का मनन, कटे जीवन से सब कलेश
युग-युग में साधु मुनि देते हैं, दुनिया को यही संदेश.
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

 

- मां की शक्ति का वास हो,
हर संकट का नाश हो
हर घर में सुख-शांति आए
मां जब दिल के पास हो
जय माता दी
Happy Durga Ashtami 2025!

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement