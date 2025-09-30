Durga Ashtami Wishes 2025: 'दुर्गा अष्टमी में आपको मिलें खुशियां हजार', नवरात्र के आठवें दिन शेयर करें ये मैसेज

- सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते

दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

- जो करे मां दुर्गा का सच्चे मन से ध्यान,

रक्षा करती मां उसकी, पाता वो सम्मान

महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

-मां दुर्गा का आशीर्वाद जब रहे हर पल साथ,

दूर होता अंधकार सब, रहता उजाला पास

Happy Durga Ashtami 2025!

- मां तेरे चरणों में है हर दुख का समाधान है,

कोई दुख उसे नहीं हरा सकता, जिसे मां का वरदान है.

आपको और आपके परिजनों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं!



- मां गौरी का साथ हो, गणेश जी का निवास हो

मां दुर्गा के आशीर्वाद से सदा जीवन में प्रकाश हो.

Happy Durga Ashtami 2025!

- जो करें मां दुर्गा का मनन, कटे जीवन से सब कलेश

युग-युग में साधु मुनि देते हैं, दुनिया को यही संदेश.

दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

- मां की शक्ति का वास हो,

हर संकट का नाश हो

हर घर में सुख-शांति आए

मां जब दिल के पास हो

जय माता दी

Happy Durga Ashtami 2025!

---- समाप्त ----