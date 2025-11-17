रसोई से उठी लपटों ने छीनी दो जिंदगियां, सिलेंडर फटने से पति-पत्नी की गई जान

असम की राजधानी गुवाहाटी में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. भरालुमुख क्षेत्र स्थित एक आवासीय इमारत के दूसरे माले पर बने अपार्टमेंट में आग लगने से पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि एक पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना उस समय हुई जब परिवार घर में आयोजित एक समारोह के लिए खाना तैयार कर रहा था.

खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग की शुरुआत रसोई से हुई. खाना पकाने के दौरान किसी तकनीकी गड़बड़ी या गैस लीकेज की आशंका जताई जा रही है. आग लगने के कुछ ही मिनटों बाद किचन में रखे LPG सिलेंडरों में भी विस्फोट हो गया, जिससे आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरे अपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. इसके बाद कई दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक अपार्टमेंट पूरी तरह जल चुका था. हादसे में रहने वाले दंपति देबब्रत चौधरी और पॉम्पी चौधरी की मौत हो गई. बताया गया कि आग लगते ही दोनों बाहर निकल नहीं पाए और धुएं और लपटों में घिर गए.

एक अन्य निवासी, जो उसी मंजिल पर रहता था, आग की चपेट में आकर घायल हो गया. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार मृतक दंपति की बेटी घटना के समय घर पर नहीं थी, जिससे उसकी जान बच गई.

LPG गैस रिसाव से लगी आग

फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि आग की सटीक वजह पोस्ट-इंस्पेक्शन और तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. शुरुआती अनुमान LPG गैस रिसाव की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है.

हादसे के बाद भरालुमुख क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग प्रशासन से अपार्टमेंट भवनों में सुरक्षा उपायों की सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर ली है और आग के कारणों की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

