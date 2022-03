गुरुग्राम: अरावली की पर्वत श्रंखलाओं के पेड़ों में लगी भीषण आग, मौके पर अधिकारी मौजूद

राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की अरावली पर्वत श्रृखंलाओं के पेड़ों में भीषण आग (Fire in the mountain ranges of Aravalli) लग गई है. जानकारी के मुताबिक यह आग मंगलवार देर शाम 6 बजे एनएच 48 से लगती राजपूत ढाबे के पीछे की पर्वत श्रृंखलाओं में लगी है.

अरावली पर्वत श्रृखंलाओं के पेड़ों में आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और एनएसजी फायर विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं. आग को बुझाने का काम जारी है.

देखें VIDEO...

इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर शाम उन्हें अरावली पर्वत श्रृंखला में आग लगने की जानकारी मिली थी. आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इसे बुझाने का काम किया. उन्होंने बताया कि आग को बुझाने का किया जा रहा है. पर्वत श्रृंखला पर सूखे पेड़ होने के कारण आग तेजी से फैल रही है.

हालांकि यह कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही वह आग लगने की मुख्य वजहों की जानकारी दे पाएंगे.