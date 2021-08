तीसरी लहर की आशंका: सरकार ने कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर लगाई रोक

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सोमवार को कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर रोक लगा दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा, कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है.

समाचार एजेंसी के मुताबिक, एक्सपोर्टर्स को प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल चीजों के एक्सपोर्ट के लिए DGFT से लाइसेंस या मंजूरी लेनी होती है. माना जा रहा है कि सरकार का ये कदम देश में टेस्टिंग किट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

Govt restricts export of COVID-19 Rapid Antigen Testing Kits with immediate effect