'भगोड़ों को जल्द गिरफ्तार करेंगे', गोवा क्लब फायर केस में CM सावंत बोले- सुरक्षा नियम किए जाएंगे सख्त

गोवा के नाइटक्लब में लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली. हादसे के बाद मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए, जिन पर अब इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी है. गोवा पुलिस ने उनके पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है. इस बीच सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे और सुरक्षा नियमों पर सख्त नीति अपनाई जाएगी.

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर सीएम प्रमोद सावंत सख्त हैं. (Photo- ITG)
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर सीएम प्रमोद सावंत सख्त हैं. (Photo- ITG)

गोवा के अरपोरा में 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग में चार पर्यटकों और 21 कर्मचारियों की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. अब सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि वांटेड आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने स्पष्ट कहा, "मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. हम इस घटना के दोषियों को जरूर गिरफ्तार करेंगे. सुरक्षा और रेगुलेशन का पालन अनिवार्य है, और यदि कहीं भी उल्लंघन पाया गया, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी." सीएम ने यह भी कहा कि गोवा देश का एकमात्र राज्य है जहां समुद्र तटों पर लाइफगार्ड हमेशा तैनात रहते हैं.

यह भी पढ़ें: गोवा अग्निकांड के भगोड़े लूथरा ब्रदर्स बच नहीं पाएंगे, थाईलैंड-भारत के बीच है प्रत्यर्पण संधि

हादसे की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि वारदात के कुछ घंटे बाद ही क्लब के मुख्य मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा भारत छोड़कर थाईलैंड के फुकेट भाग गए. गोवा पुलिस ने तत्काल इंटरपोल से संपर्क किया और दो दिनों के भीतर उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करा लिया. डीजीपी ने इसे "तेज और सफल कार्रवाई" बताया और कहा कि सामान्यतः ऐसे नोटिस जारी होने में एक सप्ताह से अधिक समय लगता है.

गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने की अपील की

गोवा पुलिस ने पासपोर्ट कार्यालय को पत्र भेजकर दोनों आरोपियों के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है ताकि उनकी वापसी और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके. दिलचस्प बात यह है कि लूथरा ब्रदर्स ने अब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है, जबकि पुलिस उन्हें भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ें: अस्पताल में मरीज बनकर छिपा था अजय गुप्ता, गोवा अग्निकांड में शहर-शहर खोज रही थी पुलिस

पुलिस वेरिफिकेशन सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य- सीएम सावंत

सरकार की प्राथमिक जांच में कई सुरक्षा चूकें सामने आई हैं, जिनमें मजदूरों और कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन न होना भी शामिल है. सीएम सावंत ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि आगे से पुलिस वेरिफिकेशन सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा.

गोवा सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी.

---- समाप्त ----
