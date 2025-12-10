'भगोड़ों को जल्द गिरफ्तार करेंगे', गोवा क्लब फायर केस में CM सावंत बोले- सुरक्षा नियम किए जाएंगे सख्त

गोवा के अरपोरा में 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग में चार पर्यटकों और 21 कर्मचारियों की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. अब सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि वांटेड आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. उन्होंने स्पष्ट कहा, "मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. हम इस घटना के दोषियों को जरूर गिरफ्तार करेंगे. सुरक्षा और रेगुलेशन का पालन अनिवार्य है, और यदि कहीं भी उल्लंघन पाया गया, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी." सीएम ने यह भी कहा कि गोवा देश का एकमात्र राज्य है जहां समुद्र तटों पर लाइफगार्ड हमेशा तैनात रहते हैं.

हादसे की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि वारदात के कुछ घंटे बाद ही क्लब के मुख्य मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा भारत छोड़कर थाईलैंड के फुकेट भाग गए. गोवा पुलिस ने तत्काल इंटरपोल से संपर्क किया और दो दिनों के भीतर उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करा लिया. डीजीपी ने इसे "तेज और सफल कार्रवाई" बताया और कहा कि सामान्यतः ऐसे नोटिस जारी होने में एक सप्ताह से अधिक समय लगता है.

गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने की अपील की

गोवा पुलिस ने पासपोर्ट कार्यालय को पत्र भेजकर दोनों आरोपियों के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है ताकि उनकी वापसी और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके. दिलचस्प बात यह है कि लूथरा ब्रदर्स ने अब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है, जबकि पुलिस उन्हें भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है.

पुलिस वेरिफिकेशन सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य- सीएम सावंत

सरकार की प्राथमिक जांच में कई सुरक्षा चूकें सामने आई हैं, जिनमें मजदूरों और कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन न होना भी शामिल है. सीएम सावंत ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि आगे से पुलिस वेरिफिकेशन सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा.

गोवा सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी.

