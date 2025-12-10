scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अस्पताल में मरीज बनकर छिपा था अजय गुप्ता, गोवा अग्निकांड में शहर-शहर खोज रही थी पुलिस

दिल्ली पुलिस ने गोवा क्लब हादसे के आरोपी अजय गुप्ता को लाजपत नगर के एक प्राइवेट अस्पताल से पकड़ा है. अजय गुप्ता अस्पताल में स्पाइन की बीमारी का हवाला देकर भर्ती हुआ था. उसके हाथ में ड्रिप लगी थी और वह मास्क पहने दिखाई दिया. उसे टैक्सी के जरिए क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया. इस दौरान अजय गुप्ता ने मीडिया से कहा कि वह केवल क्लब का स्लीपिंग पार्टनर था और उसे कोई जानकारी नहीं थी.

Advertisement
X
पुलिस ने अस्पताल से अजय गुप्ता को पकड़ा है. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने अस्पताल से अजय गुप्ता को पकड़ा है. (Photo: Screengrab)

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को हुए भीषण आग हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी. गोवा पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को पकड़ा है. इसी केस में आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से पकड़ा गया है. अजय यहां लाजपत नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में स्पाइन की बीमारी बताकर भर्ती हो गया था. पुलिस उसे अस्पताल से लेकर सन लाइट कॉलोनी स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची.

इस दौरान अजय गुप्ता से जब सवाल किया गया तो उसने 'आजतक' से कहा कि वो स्लीपिंग पार्टनर था, उसे कुछ नहीं पता. इसके अलावा किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. पुलिस आरोपी अजय गुप्ता को टैक्सी से लेकर सन लाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंची थी. अजय ने मास्क लगा रखा था. हाथ में ड्रिप की बैंडेज लगी थी. बीते साल जारी किए गए GST सर्टिफिकेट से सामने आया है कि अजय गुप्ता क्लब में लूथरा बंधुओं के साथ पार्टनर था.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

negligence leads to tragic incident in goa
गोवा क्लब हादसे पर क्या बोले अखिलेश यादव? 
Fire breaks out at night club in Goa after cylinder blast
गोवा आग्निकांड में 5वीं गिरफ्तारी, कौन है दिल्ली से पकड़ा गया भारत? 
गोवा सरकार ने सभी क्लबों के ऑडिट का आदेश दिया (Photo: PTI/AP)
गोवा क्लब में थे दो एग्जिट गेट, बाहर निकलने के लिए तड़पते रहे लोग... फर्नीचर की वजह से फैली थी आग 
मृतक भाइयों का शव पहुंचा रांची (Photo: Screengrab)
गोवा क्लब हादसे में मारे गए झारखंड के दो भाइयों का अंतिम संस्कार, गांव में पसरा मातम 
गोवा नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी (Photo-ITG)
गोवा अग्निकांड: अब सुरिंदर खोसला और अजय गुप्ता की भी तलाश, गिरफ्तारी वारंट जारी 

अजय गुप्ता नार्थ दिल्ली के मशहूर बिल्डर अमित गुप्ता का भाई है, जिसकी 2 साल पहले गोगी गैंग ने बुराड़ी में हत्या कर दी थी. बिल्डर अमित गुप्ता की मौत के बाद खुलासा हुआ था कि अमित गुप्ता के पास कई नामी लोगों का पैसा था, जिन पैसों को मार्केट में लगाता था. अमित की हत्या के बाद उसका भाई अजय गुप्ता का पैसा मार्केट में लगाने लगा. लूथरा बंधुओं के क्लब्स में भी अमित और अजय गुप्ता ने बड़ी रकम लगा रखी थी. गोवा पुलिस अब अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लूथरा बंधुओं के साथ हुई उसकी ट्रांजेक्शंस के बारे में पता लगाएगी.

Advertisement

हादसे के बाद देश छोड़कर भाग गए क्लब के मालिक

गोवा क्लब में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए. दोनों के पासपोर्ट रद्द कराने के लिए गोवा पुलिस ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पत्र भेजा. इसके अलावा क्लब के अन्य साझेदार गुरुग्राम के अजय गुप्ता और ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था.

Goa Club Incident police caught Ajay Gupta hide Delhi hospital patient
गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की हो गई थी मौत. (File Photo: ITG)

यह भी पढ़ें: गोवा आग: विदेश भागे लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ीं, इंटरपोल का नोटिस जारी, क्लब पर भी चला बुलडोजर

हादसे के दिन क्लब के मालिक लूथरा भाइयों ने दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश जाने की तैयारी कर ली थी और दोनों विदेश निकल गए थे. वहीं इस घटना के बाद अजय गुप्ता की तलाश गोवा पुलिस के लिए अहम हो गई थी. 

अजय गुप्ता दिल्ली के लाजपत नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में स्पाइन की बीमारी का हवाला देकर भर्ती हो गया था. गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा है. पुलिस ने कहा कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अजय गुप्ता को क्राइम ब्रांच ऑफिस में लाया गया. अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर जाने की तैयारी है. गोवा पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश कर सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement