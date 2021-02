राम मंदिर के चंदे पर रार, कुमारस्वामी बोले- जो नाजियों ने जर्मनी में किया, वही RSS कर रहा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए जमा हो रहे चंदे पर सवाल खड़े किए हैं. कुमारस्वामी का कहना है कि कर्नाटक में जो लोग चंदा नहीं दे रहे हैं, उनका कुछ लोग नाम नोट कर रहे हैं.



एच.डी. कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के कार्यकर्ता कर्नाटक में राम मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा नहीं दे रहा है उसका नाम लिख रहे हैं. ऐसे में मुझे पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं.



पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि नाजियों ने जो जर्मनी में किया था, वैसा ही RSS यहां पर कर रहा है.

Volunteers collecting money for Ram Temple construction write down the name of households that don't donate. I don't know why they are marking the houses... RSS is doing what the Nazis did in Germany: Former Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy (15.02) pic.twitter.com/BHyTgxmdq6