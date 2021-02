बॉर्डर पर पुलिस बजा रही 'संदेशे आते हैं', किसान बोले-बंद करो, ये गाने हमें तड़पाते हैं!

कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं. धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. पुलिसकर्मियों का जोश बढ़ाने के लिए सिंघु बॉर्डर पर जगह-जगह डीजे लगाए गए हैं. इसमें बॉर्डर फिल्म का 'संदेशे आते हैं' जैसे गाने बज रहे हैं. वहीं किसानों ने ये डीजे बंद करने की मांग की है. उनका कहना है कि डीजे की वजह से उन्हें समस्या हो रही है. इसके लिए किसानों ने बाकायदा रिलीज जारी कर ये मांग की है.

किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू, प्रदेश महासचिव सरवन सिंह पंढेर, प्रदेश उपाध्यक्ष सविंद्र सिंह चताला ने लिखित बयान जारी किया है. इस बयान में केंद्र सरकार से किसानों के साथ बातचीत के पहले सभी गिरफ्तार किसानों को रिहा करने, बैरिकेडिंग के साथ ही पानी, इंटरनेट और वॉशरूम पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है. किसान नेताओं ने साथ ही पंडाल के समीप पुलिस की ओर से बजाए जा रहे डीजे भी बंद कराने की मांग की है और कहा है कि इससे सामान्य स्थिति बहाल हो सकेगी.

देखें: आजतक LIVE TV

किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब की ओर से लिखित बयान में कहा गया है कि संगठन का कानूनी प्रकोष्ठ और दिल्ली का कानूनी प्रकोष्ठ पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामलों पर काम कर रहे हैं. समिति के मुताबिक पश्चिम विहार वेस्ट थाने में 12 एफआईआर, अलीपुर में 35, एफआईआर, नजफगढ़ में 7, नांगलोई में 8,शाहदरा में 3और उत्तम नगर में 8 मामले यानी कुल 73 एफआईआर दर्ज हैं.

#JUSTIN Farmers' press note asks Delhi Police not to play the emotional card and switch off songs such as Sandese Aate Hain, a patriotic number from the 1997 Bollywood blockbuster... err Border...#SinghuBorder #FarmersProtest pic.twitter.com/xxzmaIdtR7