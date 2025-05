Railway Stations की फोटोग्राफी और Video पर रोक, ज्योति मल्होत्रा के पकड़े जाने के बाद अलर्ट

Railway Stations की फोटोग्राफी और Video पर रोक, ज्योति मल्होत्रा के पकड़े जाने के बाद अलर्ट

Ban on photography and video of railway stations: ईस्टर्न रेलवे ने ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स से स्टेशन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से परहेज करने की अपील की है. यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद यह चेतावनी दी गई है. रेलवे ने निगरानी बढ़ाने और नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है.

यह AI से बनाई गई तस्वीर है. इसका इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.