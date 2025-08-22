'दूसरी पारी में मिलेंगे...', Dream 11 का भावुक संदेश, अब जीतने पर पैसे नहीं I-Phone मिलेगा!

राष्ट्रपति की ओर से 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025' को मंजूरी मिलने के बाद या कानून बन गया है. भारत सरकार ने रियल मनी बेस्ड गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इस फैसले से Dream11, MPL, Zupee जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. Dream11 ने इस फैसले को लेकर भावूक हो गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ड्रीम 11 ने कहा, 'हमारी दूसरी पारी में आपसे मुलाकात होगी.' ड्रीम 11 के इस ट्वीट से साफ हो गया है कि अब कंपनी के पास इसे जारी रखने का कोई भी विकल्प नहीं बचा है.

इससे पहले भी कई बार रियल मनी बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को सवाल उठे हैं. लेकिन, ऐसे प्लेटफॉर्म्स तर्क देते थे कि वह सट्टा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं. बल्कि उनका प्लेटफॉर्म बस स्किल को बढ़ावा देते है.

See you in our second innings. pic.twitter.com/oEfBNiC4dd — Dream11 (@Dream11) August 22, 2025

अगस्त 2025 तक ड्रीम 11 के 280 से ज्यादा यूजर्स हैं. ड्रीम 11 दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म पर करोड़ों यूजर्स क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में भाग लेते आए हैं.

क्या अब भी खेल सकते हैं ड्रीम 11 पर?

सरकार की ओर से रियल मनी बेस्ड गेमिंग पर बैन के बाद ड्रीम 11 ने अपने प्लेटफॉर्म पर पैसे डालने के ऑप्शन को हटा दिया है. हालांकि, यूजर्स के लिए फ्री में कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प अभी भी मौजूद है.

शुक्रवार रात तक, ड्रीम 11 के ऐप पर फ़िलहाल क्रिकेट के कैटेगरी में दो मैच से जुड़ने का विकल्प दिख रहा है. ये दोनों ही विकल्प फ्री हैं. यानि फ्री में यूजर्स कॉन्टेस्ट से जुड़ सकते हैं. खास बात है कि फ्री वाले कॉन्टेस्ट में भी यूजर्स को बड़ा इनाम जीतने का मौका है. अगर कोई यूजर रैंक 1 से लेकर 20 तक आता है तो उसे आईफोन 16 मिलेगा.

X पर ड्रीम 11 ने क्या कहा?

ड्रीम 11 ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस सुबह, हमने Dream11 पर सभी पैसे वाले मुकाबले रोक दिए और पूरी तरह से एक फ्री-टू-प्ले ऑनलाइन सोशल गेम की ओर रुख किया है. मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मडे बाइ इंडिया की सोच के तहत 18 साल पहले एक स्पोर्ट्स टेक कंपनी के रूप में यह सफर शुरू किया था.

हम हमेशा कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और अपने व्यवसाय को नियमों के अनुसार चलाया है. जबकि हमें लगता है कि प्रोग्रेसिव मैन्यूल्स सही मार्ग होता है, हम कानून का सम्मान करेंगे और “ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन कानून, 2025” का पूरी तरह पालन करेंगे. हम और हमारी टीम प्रधानमंत्री के भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लक्ष्य का समर्थन करेंगे.

