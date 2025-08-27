लालबागचा राजा की अनूठी थीम, सुबह-सुबह दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस साल लालबागचा राजा की प्रतिमा को तिरुपति बालाजी की अनूठी थीम पर सजाया गया है जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही है. श्रद्धालु भगवान से अपने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करने के लिए आ रहे हैं.

दर्शन के लिए आए लोग 'गणपति बप्पा मोरया' का जयकारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं. साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने भगवान गजानन से सभी के सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है.



PM मोदी ने दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं. श्रद्धा और भक्ति से भरा यह पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो.

पीएम ने आगे कहा कि भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें. गणपति बाप्पा मोरया!'

आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरा यह पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो। भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बाप्पा मोरया! — Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2025

इस बार भी भव्य रूप से सजाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह दिख रहा है. मंदिर के अंदर गणेश जी की विशाल मूर्ति जो सोने और रंग-बिरंगी सजावट से सुशोभित है. ऊपर से लटकी हुई भव्य फूलों की आकृति और चारों ओर की नक्काशीदार दीवारें इसे और भी अद्भुत बना रही है. वहीं, दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु अपने फोन में इस दिव्य दृश्य को कैद कर रहे हैं.

Advertisement

6 सितंबर तक चलेगा उत्सव

दरअसल, लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा आयोजित ये उत्सव 1934 से चला आ रहा है और इसे नवसाचा गणपति के रूप में जाना जाता है. इस साल 92वां गणेश उत्सव मनाया जा रहा है. इस साल का उत्सव 27 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक चलेगा और हर दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जाएगी. मंदिर में पूजा-अर्चना और आरती के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं.

लालबाचा राजा के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती हैं. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो.

---- समाप्त ----