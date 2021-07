दिल्ली से मुंबई तक बारिश का रेड जोन... रातभर झमाझम से कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक जाम

Delhi-Mumbai Weather Today Updates: देश भर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है. राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक झूमकर बादल बरस रहे हैं. मुंबई में कई इलाकों में तेज बारिश होने से जलजमाव जैसे हालात पैदा हो गए हैं. वहीं, दिल्ली में भी बीती रात से बारिश हो रही है. यहां आज सुबह 5 बजे के बाद से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी भर गया है. वहीं कई जगह सड़कों पर पानी के भर जाने से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है. नई दिल्ली से लेकर दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में अच्छी बारिश हुई. इससे लोगों को तेज गरमी और उमस से राहत मिली. लेकिन भारी बारिश के कारण सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक आज दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश (Heavy Rain) का सिलसिला जारी रहने वाला है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक राजधानी के प्रहलादपुर अंडर रेलवे ब्रिज में पानी भर गया है, जिसके कारण ट्रैफिक को एमबी रोड से मथुरा रोड की तरफ से डायवर्ट कर दिया गया है. सेंट्रल दिल्ली के फिरोजशाह रोड, कन्नॉट प्लेस, जंतर मंतर जैसे इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है. दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम और लाजपतनगर जैसे इलाकों में भी बारिश का सिलसिला अब तक जारी है. पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, महिपालपुर समेत कई इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश (Incessant Rainfall) जारी है.

Nandgaon (U.P.) Viratnagar, Kotputli, Khairthal, Bhiwari, Mahandipur Balaji, Mahawa, Rajgarh, Laxmangarh, Nadbai, Nagar, Alwar, Tizara, Bayana, Bharatpur, Deeg (Rajasthan) during next 2 hours. pic.twitter.com/pfxWaDlUx8 — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 19, 2021

मुंबई में 32 मौतें, रेड अलर्ट

मुंबई में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग (India Meteorological Department) द्वारा 24 घंटे का रेड अलर्ट (Heavy Rain Red Alert in Mumbai) जारी किया गया है. तीन घंटे की बरसात ने मुंबई की सूरत बिगाड़ दी है. कहीं पानी में कार तैरती दिखी तो कहीं बाइकें बहने लगीं. कुछ इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया है. वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें तालाब हो गईं, बस अड्डे टापू हो गए और ट्रेन की पटरियां पानी में डूब गईं.

मुंबई में बारिश और लैंड स्लाइड ने जबरदस्त तबाही मचाई. मरने वालों का आंकडा अब 32 हो चुका है. सिर्फ चैंबूर के हादसे में 19 की मौत हुई है जहां पहाड़ का मलबा गिरा था. कुल 5 हादसे हुए हैं. शनिवार रात 11 बजे बारिश हुई थी और रविवार को भी जारी रही. इस दौरान भांडुप में एक, विक्रोली में 10, अंधेरी वेस्ट में 1 और कांदिवली ईस्ट में एक की मौत हो गई.

चैंबूर में रेस्क्यू आपरेशन पूरा हो चुका है. कुल 19 मौतों की खबर है. आज भी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसको लेकर टीमें सक्रिय हैं. एहतियात बरता जा रहा है कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. तेज हवाएं भी चल सकती हैं और इनकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रतिघंटा रह सकता है.

मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है. सायन से कुरला और हिंदमाता तक बीती रात अच्छी बारिश हुई. कई जगह पानी भर गया. इससे आवाजाही पर भी असर पड़ा है. कई अंडरपास पानी में डूब गए. निचले इलाके भी पूरी तरह डूब गए हैं.

आज इन राज्यों में भारी बारिश के आसार

अगले 24 घंटे में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा और गरज के साथ बादल बरस सकते हैं. गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में मॉनसून की पहली बारिश में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया. सूरत में देर रात तक बरसात हुई, जिसके बाद भारी जल भराव से लोग परेशान दिखे. सूरत में महज दो घंटे के भीतर 4 इंच बरसात दर्ज की गई है. सूरत शहर के अलावा सूरत ग्रामीण में भी जोरदार बारिश हुई. कई जगह तेज बारिश के साथ चली तेज हवाओं के चलते पेड़ और बिजली के खम्भे भी गिर गए.

#WATCH | Delhi: Parts of the national capital receives incessant rainfall; visuals from the Palam area



India Meteorological Department (IMD) has predicted "generally cloudy sky with light to moderate rain/ thundershowers" in Delhi today pic.twitter.com/LQmsbHkaFk — ANI (@ANI) July 19, 2021

सैटेलाइट इमेज के आधार पर देखें तो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, उत्तरी कोंकण, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. आज इन राज्यों में गरज और बिजली के चमकने के साथ-साथ मध्यम से तीव्र वर्षा हो सकती है.

दिल्ली रडार द्वारा ली गई तस्वीर के मुताबिक दिल्ली और आस-पास के इलाकों के ठीक ऊपर बादलों का झुंड है, जिससे अगले 2-3 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज के साथ बिजली गिरने और मध्यम तीव्रता की बारिश की संभावना है. दिल्ली और एनसीआर के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा इलाकों में मध्यम से भारी तीव्रता की बारिश हो सकती है.

#WATCH | Delhi: Vehicular movement affected as parts of the national capital continues to receive heavy rainfall.



Visuals from Pragati Maidan area pic.twitter.com/yYOnx6RLWy — ANI (@ANI) July 19, 2021

यूपी और राजस्थान में कहां-कहां होगी बारिश?

यूपी और राजस्थान के कई जिलों में आज दोपहर तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. इसमें हस्तिनापुर, खतौली, दौराला, मेरठ, मोदीनगर, रामपुर, मुरादाबाद, बिलारी, संभल, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, स्याना, हापुड़, पिलाखुआ, चंदौसी, बहाजोई, अनूपशहर, जहांगीराबाद, बुलंदशहर, कासगंज, सिकंदर राव, इगलास, अलीगढ़, गभाना , खुर्जा, मथुरा, बरसाना, विराटनगर, कोटपुतली, खैरथल, भिवाड़ी, महानीपुर बालाजी, महावा, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, नदबई, नगर, अलवर, तिजारा, बयाना, भरतपुर, डीग शामिल हैं.

उत्त्तरकाशी में फटा बादल

उत्त्तरकाशी में बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा. जिला मुख्यालय के पास के मांडो, निराकोट, कंकराणी में बादल फटने से कई मकान बह गए. दो महिलाएं लापता हैं. उत्तरकाशी लंबगांव रोड पर पुल टूट गया. मांडो और निराकोट गांव में भी कई घरों में मलबा घुस गया. इन तीनों गांवों में लोगों ने घरों से बाहर रहकर अपनी जान बचाई.

समस्तीपुर में टूटा नदी का बांध

बिहार के समस्तीपुर में नदी का बांध टूट गया जिससे सैकड़ों खेतों में बाढ़ का पानी भर गया. ये पुल बैंती नदी पर बना था. रविवार को नदी में बाढ़ के पानी का दवाब ज्यादा होने की वजह से तटबंध टूट गया. इसके बाद लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए. बांध के टूटने से बाढ़ के पानी ने सैकड़ों एकड़ में लगे फसलों को तबाह कर दिया.