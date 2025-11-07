scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में प्रदूषण स्तर में उतार-चढ़ाव का असली कारण क्या है - हवा का रुख, अधूरा डेटा या दोनों?

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में AQI घटा दिख रहा है, लेकिन यह सुधार वास्तविक नहीं है. OSINT टीम के विश्लेषण में पाया गया कि हवाओं की दिशा बदलने से प्रदूषित हवा पंजाब और हरियाणा की ओर लौट रही है, जिससे दिल्ली में हवा साफ दिख रही है.

Advertisement
X
दिल्ली में हवा साफ दिखने की वजह सरकारी कदम नहीं (Photo: PTI)
दिल्ली में हवा साफ दिखने की वजह सरकारी कदम नहीं (Photo: PTI)

राजधानी दिल्ली देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है. ठंड के दस्तक के साथ दिल्ली में हवा और जहरीली होते जा रही है. हवा की जहरीली स्थिति से भी बड़ा संकट सामने आया है - वह डेटा जो हवा की गुणवत्ता मापता है. 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 से गिरकर 281 तक पहुंच गया.

जो ये आंकड़े हैं, वो कागजों पर ठीक लग रहे हैं कि प्रदूषण कम हो रहा है. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या दिल्ली की हवा वाकई साफ हुई है या यह डेटा की कमी और हवा के रुख में बदलाव का असर है?

इंडिया टुडे की OSINT टीम के विश्लेषण में सामने आया कि इस गिरावट की वजह सिर्फ सरकारी उपाय नहीं, बल्कि मौसम का रुख बदलना भी है. आमतौर पर उत्तर-पश्चिमी हवाएं दिल्ली की ओर आती हैं और पराली का धुआं लेकर राजधानी तक पहुंचती हैं. लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हवाओं की दिशा उलट गई.

सम्बंधित ख़बरें

Air Pollution
Pollution के दौरान वॉक कब करें? 
दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट का बूम
महंगे होने के बावजूद NCR में घरों की रिकॉर्ड मांग, एक्सपर्ट्स ने बताई असली वजह 
Less experiment, more political theater, a major statement by an expert on cloud seeding.
'ये पॉलिटिकल थिएटर...' कृत्रिम बारिश पर बोले एक्सपर्ट 
Rahul Gandhi - The Election Commission is helping the BJP.
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और BJP पर लगाए गंभीर आरोप, दिए ये सबूत 
Delhi Air Pollution Crisis
जानिए क्या प्रदूषण से खराब हुए फेफड़े फिर से ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर्स दे रहे ये राय 

इस बदलाव के चलते पराली का धुआं सीधे दिल्ली की ओर आने के बजाय पंजाब और हरियाणा की ओर लौट गया. इससे दिल्ली में अस्थायी तौर पर हवा साफ़ दिख रही है, जबकि पराली जलाने की घटनाएं अब भी जारी हैं.

Advertisement

Copernicus के ERA5 प्रोजेक्ट के आंकड़ों के आधार पर तैयार एनिमेशन में भी यह स्पष्ट हुआ कि हवाएं अब उत्तर की ओर मुड़ रही हैं, जिससे धुएं का गुबार दिल्ली से हटकर हरियाणा और पंजाब के ऊपर मंडरा रहा है.

यह भी पढ़ें: हर सांस में जहर: जानिए क्या प्रदूषण से खराब हुए फेफड़े फिर से ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर्स दे रहे ये राय

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है. अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ दिख सकता है, लेकिन यह प्राकृतिक राहत है, न कि प्रदूषण की समस्या का समाधान.

डेटा में खामियां

इंडिया टुडे की जांच में यह भी सामने आया कि 96 घंटे (2 से 4 नवंबर) के डेटा में स्टेशनों का गायब डेटा भी एक बड़ी वजह है. दिलचस्प बात यह है कि डेटा रैंडम तरीके से नहीं, बल्कि ज्यादातर प्रदूषित घंटों के दौरान ही गायब था. इससे रिकॉर्ड पर दिल्ली की हवा वास्तविकता से साफ़ दिखने लगी.

उदाहरण के लिए, PM2.5 डेटा का अध्ययन बताता है कि स्टेशन ज्यादातर दोपहर 12 से 3 बजे तक रिकॉर्डिंग कर रहे थे - यानी दिन के वे घंटे जब हवा अपेक्षाकृत साफ़ होती है. जबकि सुबह 7 से 11 बजे तक और रात 2 बजे के आसपास का डेटा सबसे अधिक गायब था - ये वे घंटे हैं जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है.

Advertisement

इस पैटर्न के कारण औसत AQI नीचे दिखा, जिससे रिपोर्ट में हवा साफ़ दिखने लगी, जबकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खराब थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement