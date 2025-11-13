scorecardresearch
 

Feedback

'आतंकियों के समर्थन में बोल रहे हैं चिदंबरम', गिरिराज सिंह का कांग्रेस नेता पर बड़ा आरोप

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के घरेलू आतंकवादियों के समर्थन वाले बयान पर तीखा हमला किया है. उन्होंने चिदंबरम पर आतंकवादियों के पक्ष में बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये तुष्टिकरण की राजनीति का नतीजा है. वहीं, बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने भी चिदंबरम पर आतंकवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया.

Advertisement
X
गिरिराज सिंह ने पी. चिंदबरम पर साधा निशाना. (File photo: ITG)
गिरिराज सिंह ने पी. चिंदबरम पर साधा निशाना. (File photo: ITG)

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम पर उनके 'घरेलू आतंकवादियों' वाले बयान को लेकर निशाना साधा है. बीजेपी नेता नेता ने चिदंबरम पर आतंकवादियों के पक्ष में बोलने का आरोप लगाया है.

गिरिराज सिंह का ये बयान पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा घरेलू आतंकवादियों की बात करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की गुप्त चुप्पी इसलिए है, क्योंकि वह उनके बारे में जानती है.

दरअसल, बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा की थी. हालांकि, इस पोस्ट में उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली ब्लास्ट का उल्लेख नहीं किया था. उन्होंने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार को इन घरेलू आतंकवादियों के बारे में पता है. उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में ये सवाल उठाया कि भारतीय नागरिक क्यों और किन परिस्थितियों में आतंकवादी बन रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

My personal confidence is that over 200 seats will come. - Giriraj Singh
'बिहार में NDA को 200 से अधिक सीटें आएंगी', गिरिराज सिंह का बड़ा दावा 
Questions about burka rules and election commission regulations
एयरपोर्ट पर जाते हैं तो नहीं उठता बुर्का? बोले ग‍िरि‍राज  
Union Minister and BJP leader Giriraj Singh was among early voters in the first phase of Bihar elections 2025.
'गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा', वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह का बयान 
Things need to be addressed: Giriraj Singh
'गड़बड़ी पर बुर्का उठाना पड़ेगा', वोटिंग के बीच बोले गिरिराज सिंह 
ये Pak नहीं, Bihar में Voting पर बोले Giriraj Singh 

'आतंकवादियों के समर्थन...'

गिरिराज सिंह ने उनके इसी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और चिदंबरम की टिप्पणियों का मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि वह आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं.

Advertisement

चिदंबरम की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'आपने सारी सीमाएं पार कर दी हैं. आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का धर्म भी छीन लिया. आप आतंकवादी यासीन मलिक को उनके साथ बैठाने के लिए लाए.'

'ये तुष्टिकरण का नतीजा'

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश इस सबसे पुरानी पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण आतंकवाद के संकट का सामना कर रहा है.

सिंह ने कहा, 'आपको (चिदंबरम) याद रखना चाहिए कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, ये आपका ही योगदान है. ये तुष्टिकरण का नतीजा है.'

BJP प्रवक्ता ने भी साधा निशाना

दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और चिदंबरम पर आतंक की घटना पर एक राजनीतिक कथा बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

कोहली ने कहा कि ऐसे बयान और आतंकवादियों पर 'पीड़ित' होने की छवि पेश करने के प्रयास उन लोगों के साथ अन्याय करते हैं, जिन्होंने आतंक का सामना किया है, जैसा कि दिल्ली बम ब्लास्ट के मामले में हुआ. 

कोहली ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल दो पक्ष हैं- जो आतंकवाद के साथ हैं और जो आतंकवाद के खिलाफ हैं.

उन्होंने कहा, 'अंततः हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा और यह भी मानना होगा कि भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए सीमा से काफी मदद मिलती है, जैसा कि दिल्ली बम विस्फोट मामले में भी हुआ है.'

Advertisement

दिल्ली ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत

आपको बता दें कि सोमवार देर शाम को दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement