उड़ानों पर फॉग'ब्रेक'... दिल्ली एयरपोर्ट से 22 फ्लाइट्स कैंसिल, दर्जनों लेट

घने कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है. इसका असर सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भी देखा जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर आज भी घने कोहरे की चपेट में है, जिससे विजिबिलिटी और फ्लाइट ऑपरेशंस पर बड़ा असर दिख रहा है. पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं.
दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से सलाह दी है कि ताजा जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क में रहें. कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक गिर गई है, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हेडलाइट्स ऑन करके चलती दिख रही हैं. कई इलाकों में सड़क मार्ग से ही यातायात करने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में बना हुआ है.
22 उड़ानें कैंसिल
एयरपोर्ट अथॉरिटीज के अनुसार, अब तक दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 22 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जिनमें 11 डिपार्चर और 11 अराइवल शामिल हैं. दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण फ्लाइट ऑपरेशंस कई दिनों से प्रभावित हो रहे हैं. घने कोहरे से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई, जिस पर गंभीर वायु प्रदूषण ने और ज्यादा असर डाला है.
IndiGo की रफ्तार पर असर
IndiGo ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्लाइट्स में देरी की जानकारी दी है. रांची, पटना और वाराणसी में कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स के समय पर असर पड़ सकता है. IndiGo ने बताया कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है. यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए संभव प्रयास किए जा रहे हैं. उड़ान की स्थिति वेबसाइट या ऐप पर देखने की सलाह दी गई है.
वहीं, गोरखपुर और पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, जिससे फिलहाल उड़ानों की आवाजाही धीमी है.