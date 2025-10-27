Cyclone Montha LIVE: ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद, अलर्ट जारी... ताकतवर होता जा रहा मोंथा तूफान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Montha) तेजी से मजबूत हो रहा है और 28 अक्टूबर की सुबह तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) में बदल सकता है. पूर्वानुमान के मुताबिक, यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात तक काकीनाडा के पास, मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है.
इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि तेज झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.
मोंथा तूफान से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां पढ़ सकते हैं:
तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है. चेंगलपट्टू और कडलूर जिलों में लगातार बारिश और निचले इलाकों में जलभराव को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं चेन्नई प्रशासन ने भी मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है, क्योंकि भारी बारिश से शहर में सामान्य जीवन बाधित हुआ है.
'मोंथा' के कारण आंध्र प्रदेश में मौसम बिगड़ने से इंडिगो एयरलाइंस ने विजाग, विजयवाड़ा और राजमुंदरी के यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने बताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से इन शहरों से आने-जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले goIndiGo.in पर अपनी उड़ान का स्टेटस जांच लें.
मोंथा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ने के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यभर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश खुद रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) के वॉर रूम से हालात की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और जिलों के अधिकारियों व केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं. राज्य की अधिकतम तैयारी योजना के तहत प्रशासन ने तटीय संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब तक 400 से ज्यादा राहत शिविर स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह तैनात हैं.
दक्षिण मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने जानकारी दी है कि चक्रवात 'मोंथा' को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा के हित में कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है.