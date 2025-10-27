scorecardresearch
 
Cyclone Montha LIVE: ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद, अलर्ट जारी... ताकतवर होता जा रहा मोंथा तूफान

aajtak.in | चेन्नई | 27 अक्टूबर 2025, 11:33 PM IST

Cyclone Montha Heavy Rain LIVE Updates: IMD ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Montha) तेजी से ताकतवर हो रहा है और 28 अक्टूबर की सुबह तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) का रूप ले सकता है. पूर्वानुमान है कि यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात तक काकीनाडा के पास, मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकराएगा.

इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि तेज झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

मोंथा तूफान से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां पढ़ सकते हैं: 

11:33 PM (42 मिनट पहले)

तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी घोषित

Posted by :- Yogesh

तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुछ क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है. चेंगलपट्टू और कडलूर जिलों में लगातार बारिश और निचले इलाकों में जलभराव को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं चेन्नई प्रशासन ने भी मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है, क्योंकि भारी बारिश से शहर में सामान्य जीवन बाधित हुआ है.

11:31 PM (44 मिनट पहले)

'मोंथा' से आंध्र प्रदेश में उड़ानें प्रभावित, इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

Posted by :- Yogesh

'मोंथा' के कारण आंध्र प्रदेश में मौसम बिगड़ने से इंडिगो एयरलाइंस ने विजाग, विजयवाड़ा और राजमुंदरी के यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने बताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से इन शहरों से आने-जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले goIndiGo.in पर अपनी उड़ान का स्टेटस जांच लें.

11:29 PM (46 मिनट पहले)

'मोंथा' के खतरे पर आंध्र प्रदेश हाई अलर्ट पर, बड़े पैमाने पर राहत तैयारी शुरू

Posted by :- Yogesh

मोंथा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ने के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यभर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश खुद रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) के वॉर रूम से हालात की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और जिलों के अधिकारियों व केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं. राज्य की अधिकतम तैयारी योजना के तहत प्रशासन ने तटीय संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब तक 400 से ज्यादा राहत शिविर स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह तैनात हैं.

11:26 PM (49 मिनट पहले)

मोंथा तूफान के चलते कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने दी जानकारी

Posted by :- Yogesh

दक्षिण मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने जानकारी दी है कि चक्रवात 'मोंथा' को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा के हित में कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है.

