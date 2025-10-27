Cyclone Montha LIVE: ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद, अलर्ट जारी... ताकतवर होता जा रहा मोंथा तूफान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Montha) तेजी से मजबूत हो रहा है और 28 अक्टूबर की सुबह तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) में बदल सकता है. पूर्वानुमान के मुताबिक, यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात तक काकीनाडा के पास, मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है.

इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जबकि तेज झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं. इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

मोंथा तूफान से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां पढ़ सकते हैं: