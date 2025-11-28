Cyclone Ditwah & Senyar LIVE: रौद्र हो रहा साइक्लोन दितवा किस तरफ बढ़ रहा? तमिलनाडु-पुडुचेरी-आंध्र में अलर्ट, सेन्यार पर भी ताजा अपडेट

Cyclone Ditwah & Senyar LIVE News: हाल ही चर्चा में आए दो चक्रवातों ने भारत के लिए चिंता पैदा कर दी है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, साइक्लोन Ditwah और लगातार कमजोर होते Senyar का संयुक्त असर दक्षिण भारत के कई राज्यों में व्यापक और भारी वर्षा की स्थिति पैदा करेगा. दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने के संकेत तेज हो गए हैं. बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव गुरुवार को और संगठित होकर चक्रवात Ditwah में तब्दील हो गया.
इस संभावित खतरनाक सिस्टम को देखते हुए मौसम विभाग ने प्री-साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया है. चक्रवात का रुख उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर है, जहां 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब रहने की चेतावनी दी गई है.
चक्रवात से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें आजतक के ये LIVE ब्लॉग...
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 27 से 30 नवंबर के बीच तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. साथ ही, 28 और 29 नवंबर को राज्य के कुछ जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की स्थिति बन सकती है. दक्षिण आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्रों में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक तेज बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा, 30 नवंबर को इन इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.
इसके अलावा, केरल में 27 से 29 नवंबर के बीच भारी बारिश के आसार हैं, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बारिश हो सकती है. दक्षिण कर्नाटक में 29 नवंबर को तेज बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में बिजली गरजने के साथ तूफानी बारिश हो सकती है. अंडमान इलाके में तो 27 से 29 नवंबर तक 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने के संकेत मिले हैं.
साइक्लोन सेन्यार का बचा हुआ हिस्सा, जो मलक्का स्ट्रेट के ऊपर एक गहरा डिप्रेशन है, करीब 18 किलोमीटर की रफ़्तार से पूर्व की ओर बढ़ता रहा और कमज़ोर होकर डिप्रेशन में बदल गया. चक्रवात Senyar, जो कुछ दिन पहले सक्रिय था, अब काफी कमजोर हो चुका है. मलक्का जलडमरूमध्य में बना इसका अवशेष गहरे दबाव से भी नीचे गिरकर सिर्फ एक डिप्रेशन में बदल गया है. यह सिस्टम लगभग 18 किमी/घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, Ditwah और लगातार कमजोर होते Senyar का संयुक्त असर दक्षिण भारत के कई राज्यों में व्यापक और भारी वर्षा की स्थिति पैदा करेगा.
साइक्लोन दितवा को देखते हुए गुरुवार को प्री-साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया. यह दिन में पहले बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बने एक गहरे डिप्रेशन के बाद उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है. यह तूफान श्रीलंका में पोट्टुविल के पास, बट्टिकलोआ से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व और चेन्नई से करीब 700 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में बना.
इंडिया मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, साइक्लोन दितवा उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 30 नवंबर की शुरुआत तक उत्तर तमिलनाडु-पुडुचेरी-दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास समुद्र तक पहुंच जाएगा.
श्रीलंका को कोलंबो में बाढ़, लैंडस्लाइड और कुदरती आफ़तों की वजह से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है. पूरे आइलैंड में आज सभी स्कूल, कॉलेज और इंस्टिट्यूशन बंद कर दिए गए हैं. महावेली रिवर बेसिन और श्रीलंका के दूसरे निचले इलाकों के लिए भारी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है. पिछले तीन दिनों से पूरे देश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और लैंडस्लाइड से कई मौतें हुई हैं.
श्रीलंका के तटीय इलाकों में लो-प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से लगातार तेज़ हवाएं और भारी बारिश हो रही है. श्रीलंका की एयर फ़ोर्स को राहत और बचाव के काम के लिए तैनात किया गया है. कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं.
साइक्लोन दितवा से जुड़ी हालत बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक गहरे डिप्रेशन की वजह से बनी है, जो तेज़ी से श्रीलंका के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में, आज श्रीलंका में लैंड करने वाली फ़्लाइट्स को भारत के त्रिवेंद्रम या कोचीन एयरपोर्ट पर भी डायवर्ट किया जा सकता है. श्रीलंका के सात जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है.
(इनपुट- आशुतोष)