Cyclone Ditwah & Senyar LIVE: रौद्र हो रहा साइक्लोन दितवा किस तरफ बढ़ रहा? तमिलनाडु-पुडुचेरी-आंध्र में अलर्ट, सेन्यार पर भी ताजा अपडेट

7:17 AM (23 मिनट पहले)

Cyclone Ditwah Latest Updates: श्रीलंका के तटीय इलाकों में लगातार तेज़ हो रही हवाएं

Posted by :- Sakib

श्रीलंका को कोलंबो में बाढ़, लैंडस्लाइड और कुदरती आफ़तों की वजह से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है. पूरे आइलैंड में आज सभी स्कूल, कॉलेज और इंस्टिट्यूशन बंद कर दिए गए हैं. महावेली रिवर बेसिन और श्रीलंका के दूसरे निचले इलाकों के लिए भारी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है. पिछले तीन दिनों से पूरे देश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और लैंडस्लाइड से कई मौतें हुई हैं.

श्रीलंका के तटीय इलाकों में लो-प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से लगातार तेज़ हवाएं और भारी बारिश हो रही है. श्रीलंका की एयर फ़ोर्स को राहत और बचाव के काम के लिए तैनात किया गया है. कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं.

साइक्लोन दितवा से जुड़ी हालत बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक गहरे डिप्रेशन की वजह से बनी है, जो तेज़ी से श्रीलंका के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में, आज श्रीलंका में लैंड करने वाली फ़्लाइट्स को भारत के त्रिवेंद्रम या कोचीन एयरपोर्ट पर भी डायवर्ट किया जा सकता है. श्रीलंका के सात जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

(इनपुट- आशुतोष)