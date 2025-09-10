उपराष्ट्रपति की सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव, अब दिल्ली पुलिस नहीं CRPF करेगी सुरक्षा

NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को हुए चुनाव में कुल 452 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंद्वी बी. सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया. इस बीच सीपी राधाकृष्णन की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को सौंप दी.

सूत्रों के मुताबिक, राधाकृष्णन की सुरक्षा MHA ने सीआरपीएफ के हाथों में सौंप दी है. उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल के लिहाज से राधाकृष्णन की यह सुरक्षा जेड प्लस कैटेगरी की रहेगी. पहले ये सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के पास थी. लेकिन अब उपराष्ट्रपति की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों में रहेगी.

जानकारी के अनुसार, नए खतरे के आकलन बाद सरकार ने ये सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों में सौंपी है.सूत्रों ने यह बताया है कि सीआरपीएफ वीपी एन्क्लेव परिसर के अंदर कमांडोज को तैनात रखा जाएगा और क्लोज प्रोटेक्शन में पूरी तरीके से रहेगी. जबकि दिल्ली पुलिस कार मार्ग निकासी यानी आउटर सर्किल रास्तों की सुरक्षा में रहेगी .

प्रोटोकॉल के अनुसार, उपराष्ट्रपति को अब तक दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग से ज़ेड-प्लस सुरक्षा मिलती रही थी पर अब ये सुरक्षा CRPF के हाथों में रहेगी.



