जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है...', ट्वीट पर उबाल के बाद अधीर रंजन की सफाई

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शनिवार को एक अपने ही ट्वीट को लेकर विवादों में आ गए. हालांकि, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया और नए पोस्ट के साथ सफाई भी दी. लेकिन अधीर की ये सफाई पर भी चुटकी ली जा रही है. अधीर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं.

दरअसल, पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि पर अधीर रंजन ने उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट किया था. इसमें ग्राफिक्स के साथ लिखा था- 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है.' बता दें कि कथित तौर पर राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये बयान दिया था. राजीव ने कहा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत की जनता को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है. जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है. राजीव के इस बयान को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जोड़कर देखा गया था.

हालांकि, इस ट्वीट को अधीर रंजन ने कुछ ही देर में हटा दिया और नए ट्वीट में राजीव गांधी के एक विकास को लेकर बयान को कोट किया. उसके बाद अधीर ने एक सफाई में ट्वीट किया और लिखा- 'मेरे नाम के साथ किए गए ट्वीट से मेरा कोई लेना-देना नहीं है.मेरे खिलाफ विरोधी ताकतों द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण अभियान का प्रचार किया जा रहा है.'

बीजेपी ने कहा- सिखों को निशाना बना रहे अधीर रंजन

वहीं, अधीर रंजन के ट्वीट पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नाराजगी जताई है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से केस दर्ज करने की मांग की है. सिरसा ने लिखा- मैं दिल्ली पुलिस से केस दर्ज करने के लिए अनुरोध करता हूं. अधीर रंजन सिंह अपनी पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं और सिखों को निशाना बना रहे हैं. ऐसे नफरत फैलाने वालों को सोशल मीडिया पर रहने का कोई अधिकार नहीं है.

पूर्व पीएम को सोनिया-प्रियंका समेत कांग्रेस नेताओं ने किया याद



पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि (Rajiv Gandhi 31st death anniversary) मनाई जा रही है. दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने सुबह श्रद्धांजलि दी. जबकि राहुल गांधी इस समय लंदन में हैं. उन्होंने शनिवार सुबह ट्वीट कर पिता को याद किया. इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है.

राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कहा- पापा को मिस करता हूं

राहुल गांधी ने लिखा कि उनके पिता दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की. राहुल ने कहा- वो (स्व. राजीव गांधी) एक दयालु और उदार शख्सियत थे. वो मेरे और प्रियंका दोनों के लिए एक अद्भुत पिता थे, जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया. मुझे उनकी बहुत याद आती है... हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया है, उसे याद करता हूं.' इस वीडियो को प्रियंका गांधी ने भी रिट्वीट किया है.

