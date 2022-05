पापा को मिस करता हूं, उन्होंने क्षमा और करुणा की सीख दी, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यादों में खोए राहुल गांधी

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि (Rajiv Gandhi 31st death anniversary) मनाई जा रही है. दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने सुबह श्रद्धांजलि दी. जबकि राहुल गांधी इस समय लंदन में हैं. उन्होंने शनिवार सुबह ट्वीट कर पिता को याद किया. इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है.

राहुल गांधी ने लिखा कि उनके पिता दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की. राहुल ने कहा- वो (स्व. राजीव गांधी) एक दयालु और उदार शख्सियत थे. वो मेरे और प्रियंका दोनों के लिए एक अद्भुत पिता थे, जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया. मुझे उनकी बहुत याद आती है... हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया है, उसे याद करता हूं.' इस वीडियो को प्रियंका गांधी ने भी रिट्वीट किया है.

My father was a visionary leader whose policies helped shape modern India.



He was a compassionate & kind man, and a wonderful father to me and Priyanka, who taught us the value of forgiveness and empathy.



I dearly miss him and fondly remember the time we spent together. pic.twitter.com/jjiLl8BpMs