क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी, मंगलवार को आएगा फैसला

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे में दलाली की रकम और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत पर रिहाई की शर्तों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट कल मंगलवार को फैसला सुनाएगा.

और पढ़ें

दरअसल जमानत की कुछ शर्तों की वजह से क्रिश्चियन मिशेल रिहा नहीं हो पा रहा है. इससे पहले कोर्ट ने शनिवार को ईडी से जुड़े मामले में मिचेल को रिहा करने का आदेश दिया था. क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सीबीआई मामले में रिहाई का आदेश नहीं मिला है.

'हिरासत में 7 साल गुजार चुका है क्रिश्चियन मिशेल जेम्स'

यही वजह है कि ईडी मामले में रिहाई के आदेश के बावजूद सीबीआई के मामले की वजह से अभी उसे जेल में ही रहना पड़ रहा है. क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है. लेकिन मिशेल अधिकतम सजा के बराबर करीब 7 साल हिरासत में गुजार चुका है.

सीबीआई मामले में SC से मिली थी जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. जबकि सीबीआई मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. लेकिन उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने और श्योरिटी नहीं मिल पाने की वजह से वह जेल में ही रह रहा था. मिशेल ने कोर्ट को लिखित आश्वासन दिया कि अगर उसे रिहा कर दिया जाएगा तो वह बचे हुए ट्रायल में शामिल होगा.

---- समाप्त ----