बच्ची को टॉयलेट में ले गई, थप्पड़ मारे, पैर रखे और सिर फर्श पर पटका... स्कूल में आया बनी 'हैवान', छत से पड़ोसी ने बना लिया वीडियो

हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 4 साल की छात्रा को बेरहमी से पीटने के आरोप में स्कूल की आया को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना तब सामने आई जब एक पड़ोसी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

जीडीमेटला स्थित पूर्णिमा स्कूल का यह मामला है. यहां शापुर नगर इलाके की रहने वाली लक्ष्मी (55) आया के तौर पर काम करती थी. बच्ची के माता-पिता की शिकायत के अनुसार, आरोपी लक्ष्मी बच्ची को टॉयलेट में ले गई और उसके साथ मारपीट की.आरोप है कि उसने बच्ची को थप्पड़ मारे, उस पर पैर रखे और उसका सिर फर्श पर पटका.

मारपीट का यह भयानक कृत्य पास के एक पड़ोसी ने रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मामला पुलिस तक पहुंचा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटना के एक वीडियो में अटेंडेंट बच्ची को मारती और उसे जमीन पर धकेलती हुई दिख रही है.

अपनी शिकायत में, लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया कि अटेंडेंट ने जानबूझकर उनकी बेटी पर हमला किया. बताया जा रहा है कि बच्चे ने पिछली शाम से कुछ नहीं खाया था, उसे तेज बुखार के बाद अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि नाबालिग को गंभीर मारपीट के कारण चोटें आई हैं.

जीडीमेटला पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया और अटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया.आगे की जांच चल रही है.

