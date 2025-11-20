scorecardresearch
 

Feedback

अस्पताल में चलते- चलते हुई डिलीवरी, गिरने से नवजात की मौत...डॉक्टरों ने भर्ती से किया था इंकार

कर्नाटक के रणेबेन्नूर इलाके में जिला अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला को वार्ड भरा होने के कारण भर्ती नहीं किया गया. आरोप है कि महिला ने अस्पताल के कॉरिडोर में बच्चे को जन्म दिया और अचानक गिरने से उसकी मौत हो गई. मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं.

Advertisement
X
अस्पताल में चलते- चलते डिलीवरी, गिरने से नवजात की मौत (Photo: Representational image)
अस्पताल में चलते- चलते डिलीवरी, गिरने से नवजात की मौत (Photo: Representational image)

कर्नाटक के हावेरी में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कथित लापरवाही के कारण एक नवजात की मौत का मामला सामने आया है. घटना मंगलवार सुबह हुई, जब  रणेबेन्नूर के पास स्थित काकोल गांव की रहने वाली 30 वर्षीय रूपा करबन्ननवर लेबर पेन के साथ अस्पताल पहुंचीं. परिवार का आरोप है कि गंभीर स्थिति के बावजूद उन्हें डिलीवरी वार्ड में इसलिए भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वहां सभी बेड भरे हुए थे.

परिजनों ने बताया कि प्रसव पीड़ा बढ़ने के बावजूद उन्हें वार्ड के बाहर फर्श पर बैठा दिया गया. उनका कहना है कि लेबर रूम में भीड़ थी और स्टाफ ने किसी तरह की तत्काल सहायता देने से इनकार कर दिया. रूपा की बहन ने बताया कि स्टाफ से कई बार मदद की गुहार लगाने के बाद भी कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया.

इसी दौरान, रूपा शौचालय की ओर जा रही थीं, तभी अचानक कॉरिडोर में ही बच्चे का जन्म हो गया. जन्म के ठीक बाद नवजात जमीन पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह दृश्य देखने वाले कई मरीज और परिजन सदमे में आ गए.

सम्बंधित ख़बरें

सागर में बदमाशों ने ई-कॉमर्स शिपमेंट लूटा. (Photo: Representational )
बेंगलुरु में फिल्मी स्टाइल में कैश वैन से 7 करोड़ की लूट, सरकारी अफसर बनकर आए थे लुटेरे 
CMS वैन का रास्ता इनोवा कार सवार लुटेरों ने रोका.(Photo:ITG)
इनोवा कार में सेंट्रल टैक्स अफसर बनकर आए, ATM वैन से कैश ले उड़े  
दम घुटने से तीन युवकों की मौत. (Photo: Representational )
कमरा गर्म करने के लिए चारकोल स्टोव जलाकर सो गए 4 लड़के, दम घुटने से 3 की मौत 
Bengaluru Metro.
'तलाकशुदा पत्नी को परेशान कर रहा मेट्रो कर्मी, स्टेशन उड़ा दूंगा...', बेंगलुरु मेट्रो को धमकी भरा ईमेल  
31 ब्लैकबक की मौत के बाद अन्य चिड़ियाघर में भी एहतियात बढ़ाने के निर्देश जारी (Photo: ITG/ Sagay Raj)
4 दिन में 31 की मौत... कर्नाटक का चिड़ियाघर ही बना काले हिरणों का 'कब्रगाह' 

घटना के बाद परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि यदि समय पर बेड और मेडिकल सहायता मिल जाती, तो बच्चे की जान बच सकती थी. परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की.

Advertisement

जिला सर्जन पी.आर. हवाणूर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित कर दी गई है. समिति में डिप्टी कमिश्नर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ और जिला सर्जन शामिल होंगे. हवाणूर ने कहा कि प्रारंभिक जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर एक बार फिर सवाल खड़े करती है. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रसूति सेवाओं में स्टाफ की कमी और अव्यवस्था के कारण गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में पड़ती है. उन्होंने सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है. परिवार ने नवजात की मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए न्याय की गुहार लगाई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement