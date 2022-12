पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कांग्रेस नेता का विवादित ट्वीट, यूजर्स ने लगाई क्लास

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को हुआ था. रविवार को कई राजनेताओं ने 'सदैव अटल' जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 26 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाएंगे. इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता ने वाजपेयी को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया, जिसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

In 1942, like all other members of the RSS, Atal Bihari Vajpayee boycotted the Quit India Movement & worked as a British Informer reporting against those who participated in the andolan.



Be it Nellie massacre or demolition of Babri, Vajpayee played an imp role in inciting mobs +