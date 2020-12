पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती आज, मोदी-शाह-राजनाथ ने किया याद

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज जयंती है. इसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अरुण जेटली ने देश के विकास के लिए लगातार काम किया.



अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मेरे दोस्त अरुण जेटली जी की जयंती पर उन्हें नमन. उनका व्यक्तित्व, ज्ञान, कानूनी समझ को हर कोई याद करता है. उन्होंने देश के विकास के लिए लगातार काम किया’.

Remembering my friend, Arun Jaitley Ji on his birth anniversary. His warm personality, intellect, legal acumen and wit are missed by all those he closely interacted with. He worked tirelessly for India’s progress.