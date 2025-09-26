scorecardresearch
 

Feedback

खौलते दूध के भगोने में गिरकर डेढ़ साल की मासूम की मौत, बिल्ली के पीछे भागते हुए हुआ हादसा

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गुरुकुल स्कूल के हॉस्टल में खेलते हुए डेढ़ साल की बच्ची खौलते दूध के भगोने में गिर गई, जिससे गंभीर रूप से जलने पर उसकी मौत हो गई. बच्ची सुरक्षा गार्ड की बेटी थी और बिल्ली के पीछे रसोई में पहुंची थी.

Advertisement
X
खौलते दूध में गिरी डेढ़ साल की मासूम, मौत (Photo: ITG)
खौलते दूध में गिरी डेढ़ साल की मासूम, मौत (Photo: ITG)

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक दुर्घटना में डेढ़ साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई. ज़िले के बुक्कराया समुद्र मंडल के कोरापाडु स्थित अंबेडकर गुरुकुल स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल में  खेलते हुए बच्ची खौलते दूध के बड़े से भगोने में जा गिरी जिससे उसकी जान चली गई. 

भगोने में रखा था खौलता दूध

स्कूल में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत कृष्णावेणी नामक महिला की बच्ची खेलते समय रसोई में चली गई. बताया जा रहा है कि  बच्चों को दिए जाने वाले गर्म दूध को ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे रखा गया था. बच्ची रसोई में एक बिल्ली के पीछे- पीछे गई और अचानक ही वहां रखे दूध में जा गिरी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया.  डरा देने वाले इस हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया.

इलाज के दौरान बच्ची की मौत

उसकी चीखें सुनकर उसकी मां ने उसे तुरंत बाहर निकाला और अनंतपुर सरकारी अस्पताल ले गई. वहां के डॉक्टरों की सलाह पर उसे बेहतर इलाज के लिए कुरनूल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी घटना की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement