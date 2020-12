शाह से मिलकर बोले अमरिंदर- जल्द निकले किसानों की समस्या का हल, राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर

कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर इलाके में जारी आंदोलन के बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. पंजाब के सीएम ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए.

गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं. पंजाब के किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता दिखा है. हमने गृह मंत्री को अपनी बात बता दी है.

Discussion is going on between farmers & Centre, there's nothing for me to resolve. I reiterated my opposition in my meeting with Home Minister & requested him to resolve the issue as it affects the economy of my state & security of the nation: Punjab CM Captain Amarinder Singh