'घर में कीजिए दादागिरी, जमकर कीजिए शॉपिंग', अमित शाह का महिलाओं को जीएसटी 2.0 को लेकर मैसेज

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं से खास अपील की. उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद महिलाएं जमकर शॉपिंग करें. अमित शाह ने कहा, "अब हर जरूरी सामान पर जीएसटी 28% और 18% की जगह सिर्फ 0% और 5% लगेगा. हमारी माताएं और बहनें घर में दादागीरी दिखाते हुए शॉपिंग ज़्यादा से ज्यादा करें."

हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी - अमित शाह ने कहा कि शॉपिंग सिर्फ स्वदेशी सामान की हो. उन्होंने कहा, "विदेशी सामान मत खरीदो. समय आ गया है कि हर भारतीय केवल देश में बना सामान खरीदे." यह अपील प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल संदेश को आगे बढ़ाती है.

यह भी पढ़ें: अमित शाह का मिशन टू-थर्ड... जानें बिहार चुनाव के लिए 60 दिन का मास्टर प्लान क्या है?

अमित शाह ने यह भी कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा देना हमारी आदत बननी चाहिए. तभी समृद्ध भारत का सपना पूरा होगा.

जीएसटी 2.0 में क्या बदलेगा?

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में पारित जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत टैक्स ढांचे को सरल बनाया गया है. अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब होंगे - 5% और 18%. वहीं, 40% टैक्स केवल लग्ज़री और सिन गुड्स (जैसे शराब, सिगरेट) पर लगेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गुटबाजी, कोर वोटर्स की नाराजगी... बेगूसराय का किला दुरुस्त करने खुद क्यों उतरे अमित शाह

इस बदलाव से रोजमर्रा के कई सामान सस्ते हो जाएंगे. पहले जिन पर 12% या 18% जीएसटी लगता था, अब उन पर सिर्फ 5% लगेगा. ब्यूटी और वेलनेस सेवाएं जैसे जिम, सैलून, योगा सेंटर पर अब 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 18% था. व्हाइट गुड्स जैसे एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी भी अब सस्ते हो जाएंगे.

अमित शाह ने अपील क्यों की?

अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से स्वदेशी को लाइफ़ मंत्र बनाने की अपील की थी. अमित शाह ने भी इसी संदेश को दोहराते हुए कहा कि देशवासियों को अब सिर्फ भारत में बने उत्पाद ही खरीदने चाहिए.

---- समाप्त ----