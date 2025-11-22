तमिलनाडु में SIR की प्रक्रिया ने पकड़ा जोर, आविन दूध के पैकेटों पर छापे जागरूकता संदेश

तमिलनाडु सरकार ने SIR की प्रक्रिया के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है जिसमें उन्होंने अपने पहले पहल के तहत दूध के पैकटों पर SIR प्रक्रिया के बारे में जागरूकता संदेश छापने शुरू कर दिया हैं जो कई जिलों में पहुंच रहा है.

दूध के हर एक पैकेट पर छपे संदेश में लिखा है कि क्या आपने अपने क्षेत्र के मतदाता केंद्र शिविर में दिए गए भरे हुए SIR 2026 फॉर्म वापस कर दिए हैं?

अन्य जिलों में भी लागू होगी पहल

सरकारी सहकारी डेयरी ब्रांड आविन ने पुष्टि की है कि इस पहल का परीक्षण सलेम में किया जा रहा है और जल्द ही आने वाले हफ्ते में इस पहल को अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना की जाएगी.

डीएमके ने जारी किया बयान

पहल को लेकर डीएमके ने कहा कि यह प्रयास इस बात को दिखाता है कि SIR प्रक्रिया को लेकर चल रही राजनीतिक बहसों के बावजूद, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी वोटर SIR सूची से बाहर न रह पाए.

आविन के अधिकारी ने क्या बताया अधिकारी ने बताया कि यह संदेश लिखे 500 मिलीलीटर दूध के लगभग 1.5 लाख पैकेट आज बाजार में आ गए हैं. ये पैकेट 4 दिसंबर तक रोजाना वितरित किए जाएंगे जो SIR की आखिरी समय सीमा है.

