Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

राहुल गांधी ने फिर 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को वोटिंग होगी.

राहुल गांधी का हरियाणा चुनाव में वोट चोरी होने का आरोप (Photo- PTI)
राहुल गांधी का हरियाणा चुनाव में वोट चोरी होने का आरोप (Photo- PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 5 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: राहुल गांधी ने फिर 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को वोटिंग होगी. इन खबरों के अलावा, टीम इंडिया का भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए ऐलान हुआ. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी, बिहार में भी यही होगा... राहुल गांधी की 'हाईड्रोजन बम' की बड़ी बातें

राहुल गांधी ने फिर 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए. उन्होंने दावा किया कि 5 लाख 21 हजार से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर पड़े. राहुल गांधी ने कहा कि हर आठ में से एक वोटर फर्जी था और इसी वजह से कांग्रेस हारी. 

बिहार में पहले चरण का मतदान कल... तेजस्वी, सम्राट, खेसारी समेत इन दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान होगा. इस चरण में 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे. प्रमुख मुकाबला इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और बीजेपी के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच है.

साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, पंत की वापसी... शमी को फ‍िर नहीं मिला मौका

भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. यह 2 मैचों की सीरीज 14 नवंबर से खेली जाएगी, लेकिन टीम में मोहम्मद शमी को फिर से जगह नहीं मिली है.

QS Rankings 2026: भारत से आईआईटी दिल्ली ने मारी बाजी, ये हैं भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज!

QS Top Universities Asia Rankings 2026 जारी कर दी गई हैं. एशिया में पहले स्थान पर University of Hong Kong है. भारत में IIT दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है और एशिया में 59वें नंबर पर है. इस साल की रैंकिंग में भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं. 

US-China में ट्रेड वॉर का 'The End'? चीन का बड़ा ऐलान... अमेरिका से हटाया 24% टैरिफ

चीन ने अमेरिकी सामानों पर लगा 24% टैरिफ एक साल के लिए स्थगित कर दिया है. साउथ कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया. इससे पहले अमेरिका ने भी चीन पर लगे टैरिफ में 10% की कटौती की थी.

Google अंतरिक्ष में बनाएगा डेटा सेंटर! पहले कदम पर मिली सफलता, क्या है सुंदर पिचाई का Project Suncatcher?

गूगल अब अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने जा रहा है, जिसे आगे डेटा सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी ने इसका सफल परीक्षण किया है. 

कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी... सफेद चादर तले ढंके कई इलाके, पारा लुढ़का

उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद पारा लुढ़का है. बुधवार को कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई. सोनमर्ग, गुलमर्ग, गांदरबल, बारामुला, अनंतनाग, बांदीपुर व कूपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी हुई. 

संजय राउत मुंबई के अस्पताल में एडमिट, कुछ दिन पहले ही बीमार होने की दी थी जानकारी

शिवसेना (यूबीटी) राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई के मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वे पिछले समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे थे. संजय राउत गंभीर चिकित्सकीय स्थिति का इलाज करवा रहे हैं.

योगी सरकार का बड़ा कदम... अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम, सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब महिलाएं कारखानों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी. श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर मंजूरी दी है. 

एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार sbi.bank.in पर परिणाम देख सकते हैं. 5,180 जूनियर एसोसिएट पदों के लिए परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे.
 

