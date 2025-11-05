scorecardresearch
 

कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी... सफेद चादर तले ढंके कई इलाके, पारा लुढ़का

कश्मीर घाटी के गुलमर्ग, सोनगर्म समेत कई इलाकों में एक से छह इंच तक बर्फबारी हुई है. इसकी वजह से श्रीनगर में तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है. वहीं, उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी हुई है.

कश्मीर में बर्फबारी के कारण श्रीनगर में लुढ़का पारा (Photo: Screengrab)
उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. जम्मू कश्मीर के साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों बर्फबारी के बाद पारा और लुढ़कने के अनुमान जताए जा रहे हैं. बुधवार को कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई. कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के कारण सफेद चादर बिछ गई है.

वहीं, गांदरबल, बारामुला, अनंतनाग, बांदीपुर और कूपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी हुई है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. श्रीनगर में बारिश भी हुई है.

कश्मीर घाटी में भी पारा लुढ़क गया है. जम्मू और कश्मीर के श्रेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने हल्की बारिश का अनुमान जताते हुए कहा है कि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस दो और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन तक मौसम शुष्क रह सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Bihar Weather Forecast IMD Rain Alert (File Photo-PTI)
मौसम: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, पंजाब-हरियाणा में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट 
सावधान! अभी और खराब होगी दिल्ली की हवा, नवंबर में बढ़ेगा प्रदूषण, जानिए वजह 
UP rain alert, Montha cyclone, temperature drop, thunderstorm, rainfall, Varanasi rain, UP rain alert, Montha cyclone, temperature drop, thunderstorm, rainfall, Varanasi rain
मौसम: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, अब बढ़ेगी ठंड! उत्तराखंड-हिमाचल और कश्मीर में अलर्ट 
ला नीना मौसम चक्र इस बार बहुत कमजोर है (File Photo: PTI)
क्या नवंबर से ही पड़ने लगेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दिया ये अपडेट 
Delhi India Gate
Delhi-NCR में नवंबर के पहले हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? 

मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक साधना टॉप इलाके में सर्वाधिक छह इंच बर्फबारी दर्ज की गई है. सिंथन दर्रा इलाके में पांच, पीर की गली और गुलमर्ग में एक से दो इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. जोजिला दर्रा क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है.

बर्फ की चादर से ढंका बद्रीनाथ धाम

उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी हुई है. बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के साथ ही आसपास का इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढंक गया. केदारनाथ धाम में भी मंदिर के आसपास बर्फबारी हुई है. गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं.

