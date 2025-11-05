कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी... सफेद चादर तले ढंके कई इलाके, पारा लुढ़का

उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. जम्मू कश्मीर के साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों बर्फबारी के बाद पारा और लुढ़कने के अनुमान जताए जा रहे हैं. बुधवार को कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई. कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के कारण सफेद चादर बिछ गई है.

वहीं, गांदरबल, बारामुला, अनंतनाग, बांदीपुर और कूपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी हुई है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. श्रीनगर में बारिश भी हुई है.

कश्मीर घाटी में भी पारा लुढ़क गया है. जम्मू और कश्मीर के श्रेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने हल्की बारिश का अनुमान जताते हुए कहा है कि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस दो और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन तक मौसम शुष्क रह सकता है.

मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक साधना टॉप इलाके में सर्वाधिक छह इंच बर्फबारी दर्ज की गई है. सिंथन दर्रा इलाके में पांच, पीर की गली और गुलमर्ग में एक से दो इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. जोजिला दर्रा क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है.

बर्फ की चादर से ढंका बद्रीनाथ धाम

उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी हुई है. बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के साथ ही आसपास का इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढंक गया. केदारनाथ धाम में भी मंदिर के आसपास बर्फबारी हुई है. गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं.

