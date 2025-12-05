Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 5 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. वहीं, किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) पंजाब चैप्टर ने 5 दिसंबर 2025 को पूरे राज्य में रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

दोस्ती का एजेंडा... न्यूक्लियर रिएक्टर से डिफेंस और इकोनॉमी तक, पुतिन के दौरे में आज होगी इन मुद्दों पर बातचीत

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. आज वह 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा करेंगे और बाद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. शाम को पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे.

पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, 19 जिलों में रेलवे ट्रैक पर धरना, जानिए क्या है मांग

किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) पंजाब चैप्टर ने 5 दिसंबर 2025 को पूरे राज्य में रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है. संगठन ने बताया कि ये आंदोलन पंजाब के 19 जिलों में 26 जगहों पर आयोजित किया जाएगा. किसानों का ये रेल रोको आंदोलन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए होगा. इस दौरान किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे.

दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. इसी के मद्देनज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग आदि पर रूट बंद या डायवर्जन रहेगा.

आसिम मुनीर की बढ़ गई ताकत! पाकिस्तान के पहले CDF नियुक्त, 5 साल के कार्यकाल पर लगी मोहर

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त करने की औपचारिक मंज़ूरी दे दी है. उन्हें ये पद पांच साल के कार्यकाल के लिए दिया गया है. पिछले महीने पाकिस्तान की संसद ने 27वें संविधान संशोधन को पारित किया था, जिसके तहत CDF का पद सृजित किया गया.

वर्ल्ड कप से पहले ही संन्यास लेंगे लियोनेल मेसी? दिग्गज फुटबॉलर के इस बयान से मची सनसनी

दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में शुमार लियोनेल मेसी का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलना अब भी पूरी तरह तय नहीं है. मेसी का मानना है कि अर्जेंटीना जब अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेगा, तो वो या तो मैदान में या स्टैंड्स में जरूर मौजूद होंगे. 38 साल के मेसी पिछले कई मौकों पर आगामी वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर असमंजस जता चुके हैं.

IndiGo की 550 उड़ानें रद्द... DGCA की सख्ती के बीच एयरलाइंस ने यात्रियों से मांगी माफी

देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो के परिचालन संकट ने गुरुवार को भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं. एयरलाइन ने पूरे देश में 550 से अधिक उड़ानें रद्द कीं, जिनमें अकेले दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में 191 उड़ानें प्रभावित हुईं. इंडिगो, जो प्रतिदिन लगभग 3.8 लाख यात्रियों को सेवा देती है, पिछले कुछ दिनों से गंभीर परिचालन चुनौतियों से जूझ रही है.

RBI घटा सकता है रेपो रेट... फिर कम हो जाएगी आपके लोन की EMI, आज फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मोनिटरी पॉलिसी की बैठक का फैसला 5 दिसंबर यानी आज आने वाला है. ये बैठक 3 दिसंबर को शुरू हुई थी और दो दिन चली. आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा मोनिटरी पॉलिसी में लिए गए फैसले का ऐलान करेंगे. इस बैठक में महंगाई, GDP और 90 के पार रुपया जाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

सुंदर बच्चियां, तिलमिलाती नफरत और कत्ल पर पर्दा… मासूमों का दम घोंटने वाली पूनम ने पुलिस को आखिर क्या बताया?



हरियाणा के पानीपत के नौल्था गांव से निकली यह कहानी सन्न कर देने वाली है. इस वारदात ने लोगों को भीतर तक हिला दिया. एक पढ़ी-लिखी, शांत और साधारण दिखने वाली महिला, जिसने दो साल में चार मासूम बच्चों की जान ले ली… जिनमें उसका अपना तीन साल का बेटा भी शामिल है.

RBI के फैसले से पहले कंफ्यूज हुआ स्‍टॉक मार्केट, इन शेयरों में आई बड़ी गिरावट



भारतीय रिजर्व बैंक आज रेपोे रेट को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं, उससे पहले ही शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है. सेंसेक्‍स शुरुआती कारोबार में 150 अंक टूट गया था, लेकिन अभी तेजी पर कारोबार कर रहा है.

'मेरी सिरप जहरीली नहीं', ED-STF से वांटेड कोडीन किंगपिन शुभम जायसवाल का वीडियो जारी

कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले का कथित मास्टरमाइंड वाराणसी का शुभम जायसवाल सामने आया है. एजेंसियों की पकड़ से दूर इस किंगपिन ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है. उसने एक 'सुपर एक्सक्लूसिव गवाही' वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है. उसे ED और यूपी STF तलाश रही है.

