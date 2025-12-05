scorecardresearch
 
Stock Market Rally: रेपो रेट कट... शेयर बाजार में शानदार तेजी, बैंकिंग समेत इन स्‍टॉक में आई बड़ी तेजी

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपोे रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है, जिसके बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है. सेंसेक्‍स 200 से ज्‍यादा अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है.

शेयर बाजार में अच्‍छी तेजी. (Photo: File/ITG)
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और अब रेपो रेट 5.50 फीसदी से घटकर 5.25 फीसदी हो चुका है. इस बीच, शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. बैंकिंग और डिफेंस शेयरों में शानदार रैली के कारण सेंसेक्‍स 200 अंक ऊपर चढ़कर 85500 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 75 अंक चढ़कर 26100 के ऊपर है. बैंक निफ्टी में करीब 200 अंकों की उछाल आई है. 

बीएसई सेंसेक्‍स के 12 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 18 शेयरों में शानदार उछाल आई है. बैंकिंग, डिफेंस और आईटी शेयर इस तेजी को लीड कर रहे हैं. सबसे ज्‍यादा उछाल जोमैटो, बीईएल और बजाज फाइनेस जैसे शेयरों में देखी जा रही है. रिलायंस, ट्रेंट, भारती एयरटेल और टाटा मोटर्स के श्‍ेयरों में करीब 1 फीसदी की गिरावट है. 

बैंकिंग समेत ये शेयर उछले 
Shriram Pistons & Rings के शेयर में 9 फीसदी की तेजी आई है और यह शेयर 2855 रुपये पर कारोबार कर रहा है. Lloyds Engineering Works के शेयर में 6 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के शेयर में 5 फीसदी की तेजी आई है. बजाज फाइनेंस के शेयर में 2 फीसदी, श्रीराम फाइनेंस के शेयर में 2 फीसदी, एचसीएल टेक के शेयर में 1.7 फीसदी, इंफोसिस के शेयर में 1.70 फीसदी, एसबीआई कार्ड के शेयर में 2 फीसदी, एचडीएफसी के शेयर में 1 फीसदी और एसबीआई के शेयर में 0.80 फीसदी की उछाल आई है. 

ये शेयर सबसे ज्‍यादा टूटे 
हिंदुस्‍तान कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी के शेयरों में आज करीब 8 फीसदी की गिरावट आई है, जो अभी 20 रुपये पर कारोबार कर रहा है. इसी तरह, Kaynes Technology India के शेयर 4 फीसदी से ज्‍यादा टूटे हैं. इंडिया सीमेंट और राउट मोबाइल के शेयर में 4 फीसदी की कमी आई है. 

इन सेक्‍टर्स में उछाल 

सेक्‍टर की बात करें तो मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएययू बैंक, हेल्‍थकेयर, कंज्‍यूमर्स को छोड़कर आईटी, एफएमसीजी और ऑटो सेक्‍टर्स में उछाल आई है. इस सेक्‍टर्स के शेयर तेजी दिखा रहे हैं. वहीं डिफेंस शेयर भी अच्‍छी तेजी दिखा रहे है.

बीएसई पर आज 3,342 शेयर एक्टिव हैं, जिसमें से 1326 शेयरों में उछाल दिख रही है और 1847 शेयरों में गिरावट आई है. वहीं 169 शेयर अनचेंज हैं. 42 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई पर है और 140 शेयर 52 सप्‍ताह के न‍िचले स्‍तर पर हैं. 72 शेयरों में अपर सर्किट और 66 शेयरों में लोअर सर्किट लगा है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

