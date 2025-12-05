दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज (शुक्रवार) के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. राष्ट्रीय राजधानी में वीवीआईपी मूवमेंट यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुछ रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, 5 दिसंबर को W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु-वाई प्वाइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीम गढ़ फ्लाईओवर बाईपास, MGM-प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और IP मार्ग के आस-पास ट्रैफिक पर रोक और रूट डायवर्जन रहेगा. यात्रियों से अनुरोध है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन सड़कों से बचें और वैकल्पिक रास्ता अपनाएं.

In connection with administrative exigencies on 05.12.2025, traffic restrictions and diversions will be in place in carriageways & service roads around W Point, A Point, ITO Chowk, BSZ Marg, Delhi Gate, JLN Marg, Rajghat Crossing, Shanti Van Crossing, Hanuman… pic.twitter.com/pBqD0wOrsZ — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 4, 2025

पार्किंग की जानकारी

बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग और रिंग रोड (हनुमान सेतु-शांति वन से राजघाट, आईपी फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल तक, निषाद राज मार्ग और आईपी मार्ग) पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा. ट्रैफिक के लेटेस्ट अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर नजर रखें.

बता दें कि पुतिन भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं. पुतिन आज यानी 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे.

