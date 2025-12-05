scorecardresearch
 
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. दिल्ली में पुतिन का आज (शुक्रवार) मुख्य कार्यक्रम है. जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कुछ मार्गों से बचने की सलाह दी गई है.

Delhi Traffic Police Advisory for 5th December 2025
Delhi Traffic Police Advisory for 5th December 2025

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज (शुक्रवार) के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. राष्ट्रीय राजधानी में वीवीआईपी मूवमेंट यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुछ रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, 5 दिसंबर को W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु-वाई प्वाइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीम गढ़ फ्लाईओवर बाईपास, MGM-प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और IP मार्ग के आस-पास ट्रैफिक पर रोक और रूट डायवर्जन रहेगा. यात्रियों से अनुरोध है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन सड़कों से बचें और वैकल्पिक रास्ता अपनाएं.

पार्किंग की जानकारी
बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग और रिंग रोड (हनुमान सेतु-शांति वन से राजघाट, आईपी फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल तक, निषाद राज मार्ग और आईपी मार्ग) पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा. ट्रैफिक के लेटेस्ट अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर नजर रखें.

Advertisement

बता दें कि पुतिन भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं. पुतिन आज यानी 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे.

